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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ученые выяснили, какая работа вызывает стресс
    Опубликовано: 2017-07-02 17:04:00

    По данным исследования, проведенного канадскими учеными, ключевые работники предприятия больше всего страдают от трудового стресса. В исследовании участвовали 2 737 работников, 18% заявили, что испытывают очень сильный стресс на работе.

    Чаще всего от сильного стресса страдают руководящие работники и профессионалы, которые считают, что плохое выполнение работы может негативно сказаться на окружающих, а также те, кто работает сверхурочно или по сменам.

    «Те, кто больше всего выкладывается на работе, испытывают больше всего стресса. Руководители должны понимать это и беречь таких работников. С точки зрения бизнеса, поддерживать их крайне выгодно для компании», - говорит автор исследования Каролин Дэва.

    Работники, считающие, что их ошибка может привести к материальному или финансовому ущербу, а также нанести вред репутации компании, испытывали стресс в два раза чаще.

    Вероятность стресса повышается и у тех, кто работает далеко от дома или совершает командировки. Вызывают психологическое напряжение нестандартные формы работы, такие как дежурство, дежурство на телефоне или «сжатая» рабочая неделя.

    Хронический стресс ведет к эмоциональному выгоранию, а также усиливает другие психологические расстройства.

    «Важно, чтобы у работников была возможность получить психологическую помощь и поддержку. По подсчетам, такие меры помогли бы сэкономить в Канаде до 17 биллионов долларов в год, которые теряются из-за потери продуктивности. Каждый работодатель должен спросить себя: «Что я делаю, чтобы уберечь от стресса ценных работников?», - пишут ученые.

    С другой стороны, 82% работников, участвовавших в исследовании заявили, что они не испытывают стресса и испытывают только легкий стресс на рабочем месте. В этой группе чаще всего оказывались мужчины, неженатые или незамужние, люди моложе 25 лет или работники маленьких предприятий. Люди, удовлетворенные своей работой, также реже испытывали трудовой стресс.

    news.gradusnik.ru

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