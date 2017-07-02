Наиболее распространенный тип рака молочной железы у пожилых женщин – рак с положительными рецепторами эстрогена и прогестерона (ER/PR) – связывается учеными с белком, препятствующим повреждению клеток, возникающему в процессе старения.
Новое исследование, проведенное под руководством адъюнкт-профессора биологии рака, педиатрии и радиационной онкологии доктора Дэвида Гайуса (David Gius) из Онкологического центра Вандербильта-Инграма (Vanderbilt-Ingram Cancer Center), показывает, каким образом дефицит этого белка может заложить основу развития опухолей этого типа.
Результаты работы, опубликованные в журнале Molecular Cell, предоставляют информацию, способную помочь проведению скрининга, а также профилактике и лечению этого распространенного заболевания.
Рак – болезнь, связанная со старением, и большинство его случаев приходится на людей старше 50 лет. Однако лежащие в основе этой корреляции биологические процессы неясны.
«Связь между старением и раком – один из наиболее точно установленных фактов в области исследования рака», - объясняет доктор Гайус.
В конце 90-х годов с увеличением продолжительности жизни животных, содержащихся на диете с ограниченным количеством калорий, были связаны белки, названные сиртуинами. Ученые пришли к выводу, что сиртуины защищают клетки от повреждений, возникающих в процессе старения.
Сиртуины найдены у всех живых организмов, включая человека, у которого 7 различных видов этих белков.
«Когда были открыты сиртуины, стало очевидным, что между генами, определяющими продолжительность жизни, и раком может существовать механистическая связь», - говорит Гайус.
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Объяснена связь белков сиртуинов с развитием рака молочной железы
Опубликовано: 2017-07-02 15:24:48
Наиболее распространенный тип рака молочной железы у пожилых женщин – рак с положительными рецепторами эстрогена и прогестерона (ER/PR) – связывается учеными с белком, препятствующим повреждению клеток, возникающему в процессе старения.
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