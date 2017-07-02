  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Объяснена связь белков сиртуинов с развитием рака молочной железы
    Опубликовано: 2017-07-02 15:24:48

    Наиболее распространенный тип рака молочной железы у пожилых женщин – рак с положительными рецепторами эстрогена и прогестерона (ER/PR) – связывается учеными с белком, препятствующим повреждению клеток, возникающему в процессе старения.

    Новое исследование, проведенное под руководством адъюнкт-профессора биологии рака, педиатрии и радиационной онкологии доктора Дэвида Гайуса (David Gius) из Онкологического центра Вандербильта-Инграма (Vanderbilt-Ingram Cancer Center), показывает, каким образом дефицит этого белка может заложить основу развития опухолей этого типа.

    Результаты работы, опубликованные в журнале Molecular Cell, предоставляют информацию, способную помочь проведению скрининга, а также профилактике и лечению этого распространенного заболевания.

    Рак – болезнь, связанная со старением, и большинство его случаев приходится на людей старше 50 лет. Однако лежащие в основе этой корреляции биологические процессы неясны.

    «Связь между старением и раком – один из наиболее точно установленных фактов в области исследования рака», - объясняет доктор Гайус.

    В конце 90-х годов с увеличением продолжительности жизни животных, содержащихся на диете с ограниченным количеством калорий, были связаны белки, названные сиртуинами. Ученые пришли к выводу, что сиртуины защищают клетки от повреждений, возникающих в процессе старения.

    Сиртуины найдены у всех живых организмов, включая человека, у которого 7 различных видов этих белков.

    «Когда были открыты сиртуины, стало очевидным, что между генами, определяющими продолжительность жизни, и раком может существовать механистическая связь», - говорит Гайус.

    news.gradusnik.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.