Чем позже вы вводите в пищу ребенка молоко, тем выше риск возникновения у ребенка аллергических реакций в первые 2 года жизни, утверждают голландские ученые.
Всем известно, что более позднее введение молока и густой пищи в меню малыша способствует профилактике развития аллергии у ребенка. Но оказалось, что доказательств такого утверждения практически не существует на сегодняшний день.
Ученые провели исследование, в котором приняли участие 2558 детей. Мамы подавали необходимую ученым информацию на 3, 7, 12 и 24 месяце после родов. Ученые проанализировали собранные данные и провели аллергические пробы всем детям в возрасте 2 лет. Результаты исследования показали, что отсрочка введения в рацион коровьего молока и молочных продуктов до 9-месячного возраста ребенка значительно повышает риск развития экземы.
По мнению ученых, кормление грудью остается самым лучшим вариантом питания для здоровья ребенка, но вопрос о более позднем добавлении других продуктов остается все еще спорным. Однако менять клинические рекомендации еще рано, так как необходимо проведение дополнительных исследований, подчеркнули ученые.
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Употребление коровьего молока снижает риск возникновения аллергии у малышей
Опубликовано: 2017-07-03 10:24:01
Чем позже вы вводите в пищу ребенка молоко, тем выше риск возникновения у ребенка аллергических реакций в первые 2 года жизни, утверждают голландские ученые.
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