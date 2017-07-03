Немецкие ученые обнаружили, что вероятность появления ложных воспоминаний повышается после бессонной ночи. Кофе помогает частично исправить ситуацию.
Исследователи из Университета Любека просили добровольцев выучить списки слов, объединенных какой-либо темой. Затем одной группе предоставляли возможность выспаться, а другая проводила ночь без сна. После этого обеим группам демонстрировали те же списки, но с добавлением нескольких слов на ту же тему, и просили вспомнить, какие из этих слов были предложены для запоминания.
Частота ошибочных воспоминаний была значительно больше среди не спавших участников эксперимента. Более того, в некоторых случаях они были гораздо более уверены в неправильных вариантах, чем в правильных.
По мнению руководителя исследования Сюзанн Дикельманн (Susanne Diekelmann), такие ложные воспоминания формируются не во время самого лишения сна, но в процессе извлечения информации из памяти. Это подтверждается тем, что, выспавшись на следующую после бессонной ночь, добровольцы совершали в повторном тесте не больше ошибок, чем вовсе не лишавшиеся сна.
Исследователи попытались также выявить влияние кофеина на появление ложных воспоминаний. Для этого в аналогичном эксперименте после бессонной ночи часть добровольцев получила кофеин, а часть – плацебо. В тесте, проведенном через час после приема, получившие кофеин допустили на 10% меньше ошибок.
Дикельманн отметила, что понимание процессов формирования ложной памяти особенно важно в вопросах, требующих точных воспоминаний, например, при оценке свидетельских показаний в суде.