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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Лишение сна приводит к появлению ложных воспоминаний
    Опубликовано: 2017-07-03 10:04:54

    Немецкие ученые обнаружили, что вероятность появления ложных воспоминаний повышается после бессонной ночи. Кофе помогает частично исправить ситуацию.

    Исследователи из Университета Любека просили добровольцев выучить списки слов, объединенных какой-либо темой. Затем одной группе предоставляли возможность выспаться, а другая проводила ночь без сна. После этого обеим группам демонстрировали те же списки, но с добавлением нескольких слов на ту же тему, и просили вспомнить, какие из этих слов были предложены для запоминания.

    Частота ошибочных воспоминаний была значительно больше среди не спавших участников эксперимента. Более того, в некоторых случаях они были гораздо более уверены в неправильных вариантах, чем в правильных.

    По мнению руководителя исследования Сюзанн Дикельманн (Susanne Diekelmann), такие ложные воспоминания формируются не во время самого лишения сна, но в процессе извлечения информации из памяти. Это подтверждается тем, что, выспавшись на следующую после бессонной ночь, добровольцы совершали в повторном тесте не больше ошибок, чем вовсе не лишавшиеся сна.

    Исследователи попытались также выявить влияние кофеина на появление ложных воспоминаний. Для этого в аналогичном эксперименте после бессонной ночи часть добровольцев получила кофеин, а часть – плацебо. В тесте, проведенном через час после приема, получившие кофеин допустили на 10% меньше ошибок.

    Дикельманн отметила, что понимание процессов формирования ложной памяти особенно важно в вопросах, требующих точных воспоминаний, например, при оценке свидетельских показаний в суде.

    medicinform.net

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