Лишение сна приводит к появлению ложных воспоминаний

Немецкие ученые обнаружили, что вероятность появления ложных воспоминаний повышается после бессонной ночи. Кофе помогает частично исправить ситуацию.

Исследователи из Университета Любека просили добровольцев выучить списки слов, объединенных какой-либо темой. Затем одной группе предоставляли возможность выспаться, а другая проводила ночь без сна. После этого обеим группам демонстрировали те же списки, но с добавлением нескольких слов на ту же тему, и просили вспомнить, какие из этих слов были предложены для запоминания.

Частота ошибочных воспоминаний была значительно больше среди не спавших участников эксперимента. Более того, в некоторых случаях они были гораздо более уверены в неправильных вариантах, чем в правильных.

По мнению руководителя исследования Сюзанн Дикельманн (Susanne Diekelmann), такие ложные воспоминания формируются не во время самого лишения сна, но в процессе извлечения информации из памяти. Это подтверждается тем, что, выспавшись на следующую после бессонной ночь, добровольцы совершали в повторном тесте не больше ошибок, чем вовсе не лишавшиеся сна.

Исследователи попытались также выявить влияние кофеина на появление ложных воспоминаний. Для этого в аналогичном эксперименте после бессонной ночи часть добровольцев получила кофеин, а часть – плацебо. В тесте, проведенном через час после приема, получившие кофеин допустили на 10% меньше ошибок.

Дикельманн отметила, что понимание процессов формирования ложной памяти особенно важно в вопросах, требующих точных воспоминаний, например, при оценке свидетельских показаний в суде.

medicinform.net