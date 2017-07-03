Характер влияет на возникновение многих заболеваний Опубликовано: По мнению специалистов около 70% всех заболеваний формируются на психологической основе.



Специалистам удалось выяснить, что люди, которые внешне выглядят спокойными, но внутренне неуверенные в себе и напряженные, часто страдают запорами. А у детей запоры часто появляются как проявление протеста. Очень ответственные люди часто страдают язвой желудка. Такие люди обычно берут на себя очень много, но не видят реальную отдачу от своих стараний.



Риск возникновения инфаркта значительно выше у людей с ярко выраженными диктаторскими склонностями. Такие люди часто совмещают в своем характере жесткость и сентиментальность. Часто такие люди достаточно жестоки к своим близким, но сами страдают от непонимания.



Риск инфаркта растет и у людей, которые остро переживают и свои, и чужие проблемы. Для тонкой и нерешительной натуры характерны заболевания бронхов и легких. Такие люди склонны к самокопанию, не умеют преодолевать стрессовые состояния, а лишь загоняют их вглубь себя. В семьях, где наблюдается скрытое противостояние на фоне внешнего благополучия, дети часто страдают астмой.



Лидеры по натуре, люди с логическим складом ума склонны к заболеваниям почек. Такие люди часто подавляют свои эмоции. Разум у них преобладает над чувствами. От хронических головных болей часто страдают сильные натуры, которые стремятся все взять на себя и принимают решения не только за себя, но и за других.

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