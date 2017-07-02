Чем меньше калорий потребляем, тем медленнее стареем Опубликовано: Снижение калорийности пищи всего на 300-500 калорий замедляет процесс старения и увеличивает продолжительность жизни, утверждают ученые.



Ученые провели исследование на мышах и выявили, что снижение калорийности дневного приема пищи замедляет процесс старения. По мнению специалистов это можно объяснить тем, что уменьшение калорий, поступивших за день в организм, снижает выработку гормона трийодтиронина, что приводит к замедлению обмена веществ и соответственно замедлению старения тканей.



Исследователи выяснили, что у человека происходит снижение выработки этого гормона при регулярном отказе от сладких десертов, жирной индейки, а также Биг Маков и картофеля фри. Результаты проведенного исследования доказывают, что ограничение калорий снижает синтез трийодтиронина не только у животных, но и у людей, сообщает доктор Эдвард Вэйсс. Следующим этапом исследования стало изучение изменений в тканях человека в зависимости от количества потребляемых калорий.



Ученые разделили участников эксперимента на две группы. Первой группе уменьшили содержание калорий в ежедневном меню на 300-500 калорий, добровольцы из второй группы оставались на прежней диете и регулярно занимались спортом. Люди в обеих группах значительно уменьшили массу тела. При этом снижение гормона щитовидной железы отмечалось только у участников первой группы. И хотя окончательные результаты относительно старения еще неизвестны, эксперты считают, что уменьшение потребляемых калорий в пище до 300-500 калорий в день - неплохая идея.



medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

