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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Продолжительность жизни больных онкологическими заболеваниями зависит от страны проживания
    Опубликовано: 2017-07-02 16:24:06

    В результате большого международного исследования ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни онкологических больных зависит от страны, где они живут и лечатся.

    Проведенное исследование по своим масштабам не имеет аналогов в современной науке. Исследователи собрали и обработали данные почти 2 миллионов онкологических больных, которые страдали от рака груди и прямой кишки. Исследование продолжалось в течение пяти лет. В нем фиксировались статистические данные о продолжительности жизни онкологических больных из 31 страны 5 континентов.

    Результаты исследования показали, что наилучшие шансы выживания в пятилетний период после вынесения диагноза онкологического заболевания имеют лица, которые проживают в США и Канаде. За ними - больные Австралии, Японии и государств Европейского союза.

    Япония заняла первое место по шансам выживания для мужчин, больных колоректальным раком - с показателем в 61,1%. Авторы исследования констатировали, что разрыв между лидерами списков относительно небольшой. И, напротив, показатели стран в нижней части списка значительно отличаются.

    По результатом исследования, в Алжире очень низкие показатели выживаемости в пятилетний период - 38,8 для больных раком груди и 21,4 - простаты. Низкие показатели у Бразилии и целого ряда стран Восточной Европы. По мнению специалистов, такая разница показателей смертности в разных странах связана не столько с генетическими отличиями, сколько с неравным доступом к качественной диагностике и лечению.

    medicinform.net

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