Продолжительность жизни больных онкологическими заболеваниями зависит от страны проживания Опубликовано: В результате большого международного исследования ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни онкологических больных зависит от страны, где они живут и лечатся.



Проведенное исследование по своим масштабам не имеет аналогов в современной науке. Исследователи собрали и обработали данные почти 2 миллионов онкологических больных, которые страдали от рака груди и прямой кишки. Исследование продолжалось в течение пяти лет. В нем фиксировались статистические данные о продолжительности жизни онкологических больных из 31 страны 5 континентов.



Результаты исследования показали, что наилучшие шансы выживания в пятилетний период после вынесения диагноза онкологического заболевания имеют лица, которые проживают в США и Канаде. За ними - больные Австралии, Японии и государств Европейского союза.



Япония заняла первое место по шансам выживания для мужчин, больных колоректальным раком - с показателем в 61,1%. Авторы исследования констатировали, что разрыв между лидерами списков относительно небольшой. И, напротив, показатели стран в нижней части списка значительно отличаются.



По результатом исследования, в Алжире очень низкие показатели выживаемости в пятилетний период - 38,8 для больных раком груди и 21,4 - простаты. Низкие показатели у Бразилии и целого ряда стран Восточной Европы. По мнению специалистов, такая разница показателей смертности в разных странах связана не столько с генетическими отличиями, сколько с неравным доступом к качественной диагностике и лечению. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

