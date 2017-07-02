В результате большого международного исследования ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни онкологических больных зависит от страны, где они живут и лечатся.
Проведенное исследование по своим масштабам не имеет аналогов в современной науке. Исследователи собрали и обработали данные почти 2 миллионов онкологических больных, которые страдали от рака груди и прямой кишки. Исследование продолжалось в течение пяти лет. В нем фиксировались статистические данные о продолжительности жизни онкологических больных из 31 страны 5 континентов.
Результаты исследования показали, что наилучшие шансы выживания в пятилетний период после вынесения диагноза онкологического заболевания имеют лица, которые проживают в США и Канаде. За ними - больные Австралии, Японии и государств Европейского союза.
Япония заняла первое место по шансам выживания для мужчин, больных колоректальным раком - с показателем в 61,1%. Авторы исследования констатировали, что разрыв между лидерами списков относительно небольшой. И, напротив, показатели стран в нижней части списка значительно отличаются.
По результатом исследования, в Алжире очень низкие показатели выживаемости в пятилетний период - 38,8 для больных раком груди и 21,4 - простаты. Низкие показатели у Бразилии и целого ряда стран Восточной Европы. По мнению специалистов, такая разница показателей смертности в разных странах связана не столько с генетическими отличиями, сколько с неравным доступом к качественной диагностике и лечению.
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Продолжительность жизни больных онкологическими заболеваниями зависит от страны проживания
Опубликовано: 2017-07-02 16:24:06
В результате большого международного исследования ученые пришли к выводу, что продолжительность жизни онкологических больных зависит от страны, где они живут и лечатся.
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