Выживаемость после трансплантации печени от молодых и пожилых доноров - одинаковая Опубликовано: Процент выживаемости пациентов, которым трансплантируют печень от донора в возрасте 60 лет и старше, такой же, как и после трансплантации от молодых доноров, утверждают американские ученые.



Группа ученых из университета Вашингтона провела исследование, в котором приняли участие 489 человек, которым пересадили печень от пожилых людей. Одна из самых распространенных причин пересадки печени - это вирус гепатита С (HCV), который вызывает тяжелую форму гепатита и впоследствии цирроз печени. Результаты эпидемиологических исследований показали, что наличие антител к HCV, т.е. инфицированность HCV, является маркером повышенного риска печеночно-клеточного рака, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Печень - жизненно-важный орган, и большое количество пациентов часто находятся в ожидании подходящего донора. В 2006 году в США умерли около 10% людей, ожидающих пересадку печени. Многие врачи не хотят использовать для трансплантации печень людей в возрасте 60 лет и старше, так как полагают, что она не достаточно здорова и не сможет помочь пациенту. Печень чаще всего можно получить только после смерти донора, в очень редких случаях люди при жизни жертвуют частью печени для других. Поэтому выбор доноров разных возрастных групп частично решил бы эту проблему.



В результате исследования ученые выяснили, что процент выживаемости людей, получивших печень от доноров в возрасте от 60 до 78 лет, составил через год - 88%, через три — 78% и через пять лет — 69%. Проанализировав данные, специалисты пришли к выводу, что нет разницы в выживаемости после трансплантации от пожилых и молодых доноров. Исследователи считают, что это очень важное открытие, так как, возможно, сократит количество нуждающихся в трансплантации печени людей, многие из которых умирают, так и не дождавшись подходящего донора. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

