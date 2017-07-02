Новая жидкость для полости рта убивает бактерии при свете Опубликовано: Ученые создали жидкость для полости рта, которая разрушает бактерии под влиянием яркого света, сообщает ВВС.



Принцип работы этой жидкости такой же, как у некоторых методов лечения рака кожи. По мнению специалистов из института стоматологии Leeds Dental Institute, такой метод можно использовать в течение трех лет в домашних условиях, например, прикрепив источник яркого света к головке зубной щетки.



Специалисты считают, что использование жидкости, которая при попадании света убивает бактерии, также очень поможет людям, которые испытывают трудности в использовании зубной щетки. Антибактериальные молекулы в жидкости активизируются при попадании яркого света, убивая бактерии, подчеркнули эксперты.



Та же группа ученых участвует в разработке средства для "ремонта" эмали, которое поможет выращивать новую эмаль. Специалисты полагают, что это бы сократило необходимость в пломбах и сверлении зубов. Два этих исследования возглавила профессор Jennifer Kirkham. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

