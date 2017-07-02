  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Новая жидкость для полости рта убивает бактерии при свете
    Опубликовано: 2017-07-02 14:24:47

    Ученые создали жидкость для полости рта, которая разрушает бактерии под влиянием яркого света, сообщает ВВС.

    Принцип работы этой жидкости такой же, как у некоторых методов лечения рака кожи. По мнению специалистов из института стоматологии Leeds Dental Institute, такой метод можно использовать в течение трех лет в домашних условиях, например, прикрепив источник яркого света к головке зубной щетки.

    Специалисты считают, что использование жидкости, которая при попадании света убивает бактерии, также очень поможет людям, которые испытывают трудности в использовании зубной щетки. Антибактериальные молекулы в жидкости активизируются при попадании яркого света, убивая бактерии, подчеркнули эксперты.

    Та же группа ученых участвует в разработке средства для "ремонта" эмали, которое поможет выращивать новую эмаль. Специалисты полагают, что это бы сократило необходимость в пломбах и сверлении зубов. Два этих исследования возглавила профессор Jennifer Kirkham.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.