Создается альтернатива противозачаточным таблеткам Опубликовано: Создается альтернатива противозачаточным таблеткам, которая будет обладать меньшим количеством побочных эффектов, сообщили британские ученые.



Ученые из университета Кембриджа провели исследование, в результате которого обнаружили молекулу (STAT3), способствующую помещению имплантированного эмбриона в матку. Препарат, который будет блокировать деятельность этой молекулы, станет по сути контрацептивом, который, в отличие от современных таблеток, не будет воздействовать на гормоны или увеличивать риск образования тромбов. Исследование было опубликовано в журнале британской академии наук и финансируется ВОЗ в рамках программы определения новых путей развития контрацепции.



Исследователи утверждают, что молекула STAT3 играет ключевую роль в «послании сигнала», будет ли крепиться эмбрион на стенках матки. Без этого сигнала эмбрион будет отторгнут, и беременность не состоится. Фармацевтические компании уже работают над возможностью блокирования STAT3, поскольку эта молекула играет определенную роль также и в формировании опухолей и в возникновении диабета.



По словам ведущего кембриджского исследователя доктора Эндрю Шарки, последние данные говорят о том, что разрабатываемые сейчас экспериментальные препараты тоже можно будет использовать в качестве противозачаточных средств. Между тем, параллельно изучается вопрос о том, может ли нарушение "сигнальной" функции молекулы STAT3 приводить к определенным формам бесплодия. Если это так, то ученые надеются лечить некоторые случаи бесплодия посредством реактивации этой функции.

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