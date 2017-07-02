Медитация тормозит развитие СПИДа Опубликовано: Такой вывод делают ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior, and Immunity.



Одним из важнейших компонентов иммунной системы человека являются CD4 T-лимфоциты - они координируют иммунную реакцию всего организма на вторжение инфекции. Они также являются одной из главных мишеней для ВИЧ. В настоящее время им поражены около 40 миллионов человек по всему миру. Этот вирус медленно уничтожает T-лимфоциты, ослабляя иммунную систему.



Однако у иммунной системы, помимо ВИЧ, есть и другие враги, в частности, стресс, который ускоряет падение числа T-лимфоцитов. Исследователи из университета Калифорнии под руководством Дэвида Кресвелла (David Creswell) установили, что практика медитации останавливает падение числа CD4 T-лимфоцитов у ВИЧ-положительных пациентов, замедляя прогресс болезни.



"Это исследование впервые показывает, что медитация в рамках тренингов по управлению стрессом может замедлять развитие болезни", - говорит Кресвелл, слова которого приводятся в пресс-релизе университета.



Он и его коллеги проводили восьминедельные программы медитации для группы из 48 ВИЧ-положительных взрослых жителей Лос-Анджелеса. Обследование показало, что в ходе тренинга у них не снизилось число CD4 T-лимфоцитов, в это же время у контрольной группы было зафиксировано значимое падение числа этих клеток, что является одним из характерных признаков развития ВИЧ-инфекции.



Ученые также обнаружили, что этот эффект сохранился у участников эксперимента и после завершения тренинга, передает РИА "Новости".



Для того, чтобы понять механизмы воздействия медитации, Кресвелл и его коллеги намерены изучить, как именно она влияет на стресс, используя методы магнитно-резонансной томографии мозга, а также контроля состояния иммунитета.



"Это открытие показывает, что медитация, снижающая стресс, может оказывать защитный эффект не только для людей с ВИЧ, но и для всех людей, страдающих от ежедневного стресса", - отмечает Кресвелл. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

