  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Медитация тормозит развитие СПИДа
    Опубликовано: 2017-07-02 13:04:16

    Такой вывод делают ученые из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе в статье, опубликованной в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

    Одним из важнейших компонентов иммунной системы человека являются CD4 T-лимфоциты - они координируют иммунную реакцию всего организма на вторжение инфекции. Они также являются одной из главных мишеней для ВИЧ. В настоящее время им поражены около 40 миллионов человек по всему миру. Этот вирус медленно уничтожает T-лимфоциты, ослабляя иммунную систему.

    Однако у иммунной системы, помимо ВИЧ, есть и другие враги, в частности, стресс, который ускоряет падение числа T-лимфоцитов. Исследователи из университета Калифорнии под руководством Дэвида Кресвелла (David Creswell) установили, что практика медитации останавливает падение числа CD4 T-лимфоцитов у ВИЧ-положительных пациентов, замедляя прогресс болезни.

    "Это исследование впервые показывает, что медитация в рамках тренингов по управлению стрессом может замедлять развитие болезни", - говорит Кресвелл, слова которого приводятся в пресс-релизе университета.

    Он и его коллеги проводили восьминедельные программы медитации для группы из 48 ВИЧ-положительных взрослых жителей Лос-Анджелеса. Обследование показало, что в ходе тренинга у них не снизилось число CD4 T-лимфоцитов, в это же время у контрольной группы было зафиксировано значимое падение числа этих клеток, что является одним из характерных признаков развития ВИЧ-инфекции.

    Ученые также обнаружили, что этот эффект сохранился у участников эксперимента и после завершения тренинга, передает РИА "Новости".

    Для того, чтобы понять механизмы воздействия медитации, Кресвелл и его коллеги намерены изучить, как именно она влияет на стресс, используя методы магнитно-резонансной томографии мозга, а также контроля состояния иммунитета.

    "Это открытие показывает, что медитация, снижающая стресс, может оказывать защитный эффект не только для людей с ВИЧ, но и для всех людей, страдающих от ежедневного стресса", - отмечает Кресвелл.

    medicinform.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.