Многие люди предпочитают такой напиток, как кофе, и часто пьют растворимый кофе в пакетиках с добавлением сливок, но немногие знают, что в этих пакетиках нет ни кофе, ни сливок. Экспертами журнала «Спрос» была проведена независимая экспертиза, которая протестировала самые популярные марки кофе в пакетиках.
Сначала эксперты изучили кофе на наличие в нем кофеина, ведь именно он добавляет нам бодрости. В результате было установлено, что кофеина в пакетиках оказалось мало, если быть точным, то в шести исследуемых образцах содержимое кофеина составляло лишь 0,29-0,38%.
Несмотря на практическое отсутствие кофеина, все представленные образцы вписались в нормативы по своим микробиологическим показателям. То есть содержимое полностью растворяется, не имеет постороннего вкуса и запаха и напоминает по цвету натуральный кофе с молоком.
На этом исследование не закончилось, и эксперты решили изучить сливки, которые входят в состав напитка. Оказалось, что ничего общего белый порошок с молочным продуктом не имел. Производители даже не пытались скрыть этот факт. На обратной стороне пакетика было указано, «сливки растительного происхождения», хотя на лицевой стороне данная надпись отсутствует, что и вводит в заблуждение потенциальных покупателей.
А белый порошок, изготовленный из растительных жиров, очень редко включает в себя молочные компоненты. Чтобы прибавить продукту больше схожести с натуральным, в него добавили сахар, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы и красители. Так что пить или нет «кофе» в пакетиках — только ваш выбор, но теперь Вы знаете, что напиток несколько отличается от того, что мы себе раньше представляли.
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Кофе со сливками в пакетиках не содержит кофеина и сливок
Опубликовано: 2017-07-02 12:24:48
Многие люди предпочитают такой напиток, как кофе, и часто пьют растворимый кофе в пакетиках с добавлением сливок, но немногие знают, что в этих пакетиках нет ни кофе, ни сливок. Экспертами журнала «Спрос» была проведена независимая экспертиза, которая протестировала самые популярные марки кофе в пакетиках.
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