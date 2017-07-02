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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Кофе со сливками в пакетиках не содержит кофеина и сливок
    Опубликовано: 2017-07-02 12:24:48

    Многие люди предпочитают такой напиток, как кофе, и часто пьют растворимый кофе в пакетиках с добавлением сливок, но немногие знают, что в этих пакетиках нет ни кофе, ни сливок. Экспертами журнала «Спрос» была проведена независимая экспертиза, которая протестировала самые популярные марки кофе в пакетиках.

    Сначала эксперты изучили кофе на наличие в нем кофеина, ведь именно он добавляет нам бодрости. В результате было установлено, что кофеина в пакетиках оказалось мало, если быть точным, то в шести исследуемых образцах содержимое кофеина составляло лишь 0,29-0,38%.

    Несмотря на практическое отсутствие кофеина, все представленные образцы вписались в нормативы по своим микробиологическим показателям. То есть содержимое полностью растворяется, не имеет постороннего вкуса и запаха и напоминает по цвету натуральный кофе с молоком.

    На этом исследование не закончилось, и эксперты решили изучить сливки, которые входят в состав напитка. Оказалось, что ничего общего белый порошок с молочным продуктом не имел. Производители даже не пытались скрыть этот факт. На обратной стороне пакетика было указано, «сливки растительного происхождения», хотя на лицевой стороне данная надпись отсутствует, что и вводит в заблуждение потенциальных покупателей.

    А белый порошок, изготовленный из растительных жиров, очень редко включает в себя молочные компоненты. Чтобы прибавить продукту больше схожести с натуральным, в него добавили сахар, стабилизаторы, эмульгаторы, ароматизаторы и красители. Так что пить или нет «кофе» в пакетиках — только ваш выбор, но теперь Вы знаете, что напиток несколько отличается от того, что мы себе раньше представляли.

    medicinform.net

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