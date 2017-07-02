Аллергены кошачьей шерсти есть в каждом доме

Аллергены кошачьей и собачьей шерсти можно обнаружить в 100 процентах домов, вне зависимости от того, живут ли там или жили когда-то домашние животные. Это подтвердили совместные исследования Национального института здоровья и окружающей среды США и Департамента жилищного строительства и городского развития, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые брали образцы пыли с кроватей, пола, диванов в 831 доме в 75 населенных пунктах США. Жильцам также задавали вопросы о том, если ли у них домашние питомцы. Аллергены собак и кошек в результате были обнаружены в 100 и 99,9 процентах соответственно, в том числе в домах, где никогда не жили эти животные.



Средняя концентрация аллергенов в полученных образцах пыли составила 5 мкг/г. При этом в домах, где были животные, концентрация аллергенов собачьей шерсти достигала 69 мкг/г, а кошачьей – 200 мкг/г. Как отметили исследователи, уже 1−2 мгк/г достаточно для появления сенсибилизации к аллергену у человека, а 8−10 мкг/г – для развития бронхиальной астмы.



Самые высокие концентрации аллергенов в этом исследовании были обнаружены на диванах в гостиных. В домах, где есть животные, это, вероятно, означает, что там они больше всего любят лежать, а в домах, где их нет – то, что на диван часто садятся люди в одежде, в которой пришли с улицы, и на которой могла остаться шерсть животного

medicus.ru