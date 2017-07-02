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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вегетарианство делает человека мягче
    Опубликовано: 2017-07-02 09:04:14

    Среди направлений нетрадиционного питания вегетарианство (от лат. vegetarius – растительный) – одно из древнейших и наиболее распространенных: ему более 2,5 тыс. лет, и безубойного питания придерживается почти 1 млрд. человек.


    Правда не все вегетарианцы – строгие постники. Самые последовательные из них, так называемые истинные вегетарианцы, или веганы, действительно не включают в рацион животный белок. Их питание допускает использование только плодов, овощей, злаков, орехов и продуктов их переработки. Вместо сахара они используют мед и варенье.


    Среди сторонников безубойного питания есть и лактовегетарианцы, которые пьют молоко и едят все, что из него можно приготовить, и лактовегетарианцы, не отвергающие яйца. В чем же заключается притягательная сила вегетарианства? Пожалуй, для одних – в глубоком религиозном смысле, для других – в надежде избавиться от приобретенных недугов.


    Многие ученые утверждают, что сделать выбор в пользу безубойного питания – значит исподволь и неизбежно изменить себя, сделавшись мягче и терпимее, потому что не только питание человека обусловлено его поведением, но и само поведение человека зависит от характера питания.
    Многочисленные приверженцы вегетарианского питания считают, что ряд веществ, содержащихся, в мясных продуктах, оказывают возбуждающее действие на психику, приводящее к конфликтам. Эти вещества подобны наркотику, им свойственна так же пагубная власть – привычка.
    Исследования, проведенные за рубежом, позволяют считать, что степень риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, болезней органов пищеварения и даже злокачественных опухолей у вегетарианцев гораздо ниже, чем у тех, кто питается смешанной пищей

    medicus.ru

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