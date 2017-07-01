Главная тайна современной медицины

Она в том, что современная медицина уже способна вылечивать те заболевания, которые большинством людей считаются «неизлечимыми» или «трудноизлечимыми», как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Вас интересует, что это за «чудо-медицина»?

Это «информационная» медицина, чудодейственную силу которой составляют абсолютно революционные методики передачи информационных свойств «здорового» биологического объекта «больному» без какого бы то ни было контакта между ними. Уже создана аппаратура, которая способна эффективно делать это.



Что касается кредо этой медицины, то его можно выразить приблизительно так: Вы не курите? — Занимаетесь физическими упражнениями? — Правильно питаетесь? Отлично! Вы будете здоровы… пока не заболеете. А чтобы человеку вообще не болеть, ему вдобавок к здоровому образу жизни надо жить в «здоровой» информационной среде. Возможно ли это? Да! Самый надёжный способ — быть чистым, нравственным человеком и жить на природе по её законам.

Почему же эта чудо-медицина не распространяется в наше просвещённое время?

Не стоит забывать, что это ведь только у врачей цель – здоровье, а у могущественных и влиятельных бизнесменов «от медицины» цель – прибыль. Если всех больных вылечить, то не будет и прибыли. А это им надо?

medicus.ru