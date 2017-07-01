По данным исследования Мосэпидемнадзора, болезнь ожирения теперь встречается среди столичных детей в два раза чаще, чем 10 лет назад. Ожирение создает не только косметологические неудобства, но и проблемы со здоровьем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
По данным Моссанэпиднадзора, виной роста заболеваемости является неполноценное и некачественное питание, которым злоупотребляют жители мегаполиса. «Школьники покупают гамбургеры и шаверму, в лучшем случае обжаривают полубарикатные котлеты, но в этой пище наблюдается дефицит белка и полезных микроэлементов, при переизбытке жиров и углеводов», — прокомментировали Stog.ru в диетологическом центре «ФормМедРус».
По словам диетологов, то, что ожирение влияет на внешность — не самые страшные его последствия. Гораздо страшнее те заболевания, которые оно может спровоцировать.
Среди москвичей уязвимее всего оказались малыши, у которых потребление «неправильных» продуктов вызывает анемию, проблемы с желудком и нарушения эндокринной системы. За последний год
Бороться с детской заболеваемостью надумали «всем миром». Московские врачи активно инструктируют поваров и воспитателей детских садов. По словам нашего источника в диетологическом центре, детям нужно не столько активное лечение ожирения, сколько его профилактика. «Детям необходимо давать «правильную» пищу, а не приучать их к полуфабрикатам и еде в МакДональдсе. Рекомендуется включение большого количества пищевых волокон, которые содержатся в свежих овощах, фруктах, хлебе грубого помола, различных кашах», — говорит наш источник.
Столичные врачи настаивают на потреблении детьми гречневой каши, а чтобы она была вкуснее, делать ее с различными добавками, в том числе фруктами. Гематоген вскоре войдет в рацион столичного школьника, как и яблоки, помогающие компенсировать недостаток йода.
Кстати, йодная профилактика, которая проводится в Москве с 1998 года (йодирование соли, хлебобулочных изделий, напитков), имела положительный результат. По сравнению с 2001 годом заболеваемость щитовидной железы у детского населения снизилась в 1,4 раза.
Кроме того, по словам специалистов, избыточная калорийность продуктов и отсутствие в них необходимых витаминов и микроэлементов приводят к болезням