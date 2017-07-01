Москвичи болеют ожирением не меньше американцев

По данным исследования Мосэпидемнадзора, болезнь ожирения теперь встречается среди столичных детей в два раза чаще, чем 10 лет назад. Ожирение создает не только косметологические неудобства, но и проблемы со здоровьем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



По данным Моссанэпиднадзора, виной роста заболеваемости является неполноценное и некачественное питание, которым злоупотребляют жители мегаполиса. «Школьники покупают гамбургеры и шаверму, в лучшем случае обжаривают полубарикатные котлеты, но в этой пище наблюдается дефицит белка и полезных микроэлементов, при переизбытке жиров и углеводов», — прокомментировали Stog.ru в диетологическом центре «ФормМедРус».

По словам диетологов, то, что ожирение влияет на внешность — не самые страшные его последствия. Гораздо страшнее те заболевания, которые оно может спровоцировать.



Среди москвичей уязвимее всего оказались малыши, у которых потребление «неправильных» продуктов вызывает анемию, проблемы с желудком и нарушения эндокринной системы. За последний год в лечебно-профилактические учреждения города обратились более 13 тыс. обеспокоенных родителей. Заболеваемость анемией маленьких детей в Москве в 7,7 раза выше, чем у подростков, и в 5,7 раз выше, чем у взрослых.

Бороться с детской заболеваемостью надумали «всем миром». Московские врачи активно инструктируют поваров и воспитателей детских садов. По словам нашего источника в диетологическом центре, детям нужно не столько активное лечение ожирения, сколько его профилактика. «Детям необходимо давать «правильную» пищу, а не приучать их к полуфабрикатам и еде в МакДональдсе. Рекомендуется включение большого количества пищевых волокон, которые содержатся в свежих овощах, фруктах, хлебе грубого помола, различных кашах», — говорит наш источник.

Столичные врачи настаивают на потреблении детьми гречневой каши, а чтобы она была вкуснее, делать ее с различными добавками, в том числе фруктами. Гематоген вскоре войдет в рацион столичного школьника, как и яблоки, помогающие компенсировать недостаток йода.

Кстати, йодная профилактика, которая проводится в Москве с 1998 года (йодирование соли, хлебобулочных изделий, напитков), имела положительный результат. По сравнению с 2001 годом заболеваемость щитовидной железы у детского населения снизилась в 1,4 раза.

Кроме того, по словам специалистов, избыточная калорийность продуктов и отсутствие в них необходимых витаминов и микроэлементов приводят к болезням костно-мышечной системы, следствием которых являются нарушение осанки и плоскостопие. Например, в прошлом году распространенность патологии костно-мышечной системы у детей возросла на 23%

medicus.ru