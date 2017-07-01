  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Москвичи болеют ожирением не меньше американцев
    Опубликовано: 2017-07-01 15:44:27

    По данным исследования Мосэпидемнадзора, болезнь ожирения теперь встречается среди столичных детей в два раза чаще, чем 10 лет назад. Ожирение создает не только косметологические неудобства, но и проблемы со здоровьем, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net


    По данным Моссанэпиднадзора, виной роста заболеваемости является неполноценное и некачественное питание, которым злоупотребляют жители мегаполиса. «Школьники покупают гамбургеры и шаверму, в лучшем случае обжаривают полубарикатные котлеты, но в этой пище наблюдается дефицит белка и полезных микроэлементов, при переизбытке жиров и углеводов», — прокомментировали Stog.ru в диетологическом центре «ФормМедРус».
    По словам диетологов, то, что ожирение влияет на внешность — не самые страшные его последствия. Гораздо страшнее те заболевания, которые оно может спровоцировать.


    Среди москвичей уязвимее всего оказались малыши, у которых потребление «неправильных» продуктов вызывает анемию, проблемы с желудком и нарушения эндокринной системы. За последний год в лечебно-профилактические учреждения города обратились более 13 тыс. обеспокоенных родителей. Заболеваемость анемией маленьких детей в Москве в 7,7 раза выше, чем у подростков, и в 5,7 раз выше, чем у взрослых.
    Бороться с детской заболеваемостью надумали «всем миром». Московские врачи активно инструктируют поваров и воспитателей детских садов. По словам нашего источника в диетологическом центре, детям нужно не столько активное лечение ожирения, сколько его профилактика. «Детям необходимо давать «правильную» пищу, а не приучать их к полуфабрикатам и еде в МакДональдсе. Рекомендуется включение большого количества пищевых волокон, которые содержатся в свежих овощах, фруктах, хлебе грубого помола, различных кашах», — говорит наш источник.
    Столичные врачи настаивают на потреблении детьми гречневой каши, а чтобы она была вкуснее, делать ее с различными добавками, в том числе фруктами. Гематоген вскоре войдет в рацион столичного школьника, как и яблоки, помогающие компенсировать недостаток йода.
    Кстати, йодная профилактика, которая проводится в Москве с 1998 года (йодирование соли, хлебобулочных изделий, напитков), имела положительный результат. По сравнению с 2001 годом заболеваемость щитовидной железы у детского населения снизилась в 1,4 раза.
    Кроме того, по словам специалистов, избыточная калорийность продуктов и отсутствие в них необходимых витаминов и микроэлементов приводят к болезням костно-мышечной системы, следствием которых являются нарушение осанки и плоскостопие. Например, в прошлом году распространенность патологии костно-мышечной системы у детей возросла на 23%

    medicus.ru

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.