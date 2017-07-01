Киста бартолиновой железы: симптомы и лечение

Соблюдение гигиены внешних половых органов принципиально для здоровья каждой дамы. Верный и кропотливый каждодневный уход способен предупредить огромное количество заразных и воспалительных болезней интимного нрава. К таким болезням относится киста бартолиновой железы. Эта статья содержит сведения о причинах развития заболевания и методах исцеления кисты.

Соблюдение гигиены внешних половых органов принципиально для здоровья каждой дамы. Верный и кропотливый каждодневный уход способен предупредить огромное количество заразных и воспалительных болезней интимного нрава. К таким болезням относится киста бартолиновой железы. Эта статья ознакомит с причинами развития заболевания и методами исцеления кисты.

Предпосылки заболевания

Бартолиновые железы - это железы, находящиеся в дамских половых органах у входа во влагалище. Эти два органа размером с маленькую горошину размещаются в подкожно-жировом слое. Узреть либо прочуять их нереально.

Бартолиновые органы вырабатывают жидкость, увлажняющую зону гениталий. Жидкость проходит наружу через две трубочки, расположенные у входа в женское влагалище. Их именуют бартолиновыми протоками. Время от времени протоки забиваются, жидкость накапливается и забивает железы. В данном случае появляется болезнь - киста бартолиновой железы(бартолинит).

Причинами бартолинита могут служить:

- трихомониаз;

- гонококковая зараза;

- молочница;

- хламидиоз и уреаплазмоз;

- несоблюдение интимной гигиены.

Болезнь представляет собой маленькую медлительно растущую опухоль. В большинстве случаев кисты маленькие и безболезненные, которые исчезают сами по для себя, без проводимого исцеления. При инфицировании желез либо протока происходит абсцесс заболевания, который нужно вылечивать.

Киста бартолиновой железы - симптомы

Болезнь неосложненного вида смотрится как круглое образование в зоне огромных половых губ. Образование фактически безболезненно, имеет размеры, варьирующиеся от величины малеханькой горошины до размера яблока. Маленькие образования не доставляют неудобств. При разрастании железы до огромных размеров возникают жалобы на боли при ходьбе и во время занятия сексом.

Если киста бартолиновой железы перебежала в состояние абсцесса, замечается завышенная температура тела, утрата аппетита, рвота, тошнота, слабость. Поперечник образования может достигать до 12 см. Поначалу возникает легкий зуд и несильное жжение в области гениталий, а потом - резкая и пульсирующая боль во время ходьбы. В виду того, что состояние абсцесса вызвано наличием гнойной инфекции, вероятны гнойные выделения из влагалища. Гнойный абсцесс может вскрыться самопроизвольно с выделением гноя.

Диагностика

Выявить бартолинит не представляет особенной трудности. Диагностика заболевания основывается на гинекологическом осмотре, медицинской картине, исследовании мазка на уровень чистоты влагалища, исследовании содержимого воспаленной железы.

Киста бартолиновой железы - исцеление

Исцеление заболевания впрямую находится в зависимости от его стадии. Киста бартолиновой железы, как и другие заболевания заразного нрава, бывает острой и приобретенной формы. Исцеление острой стадии заболевания основано:

- на местном применении антивосполительной терапии с внедрением мазей (Вишневского, Левомеколь, ихтиол) и смесей мираститина, хлоргексидина и других;

- на предназначении лекарств ряда цефалоспоринов (Цефазолин, Цефтриаксон и другие), пенициллинов (Амоксиклав);

- на применении имидазолов (Тинидазол, Трихопол).

Курс антибиотикотерапии - менее 10 дней.

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