Гипотрофия плода

Гипотрофия плода — это такое состояние, которое сопровождается задержкой развития малыша во время беременности. Основной предпосылкой такового нарушения считается дефицитность плацентарного кровотока, но это только вторичная причина. Первичная же, которая и затрудняет кровоток, может представлять собой как трудности с организмом мамы, так и заболевания плода либо плаценты.

Гипотрофия плода - это такое состояние, которое сопровождается задержкой развития малыша во время беременности. Основной предпосылкой такового нарушения считается дефицитность плацентарного кровотока, но это только вторичная причина. Первичная же, которая и затрудняет кровоток, может представлять собой как трудности с организмом мамы, так и заболевания плода либо плаценты.

Гипотрофия плода: систематизация и предпосылки заболевания

В современной медицине принято различать симметрическую и ассиметрическую форму гипотрофии. Симметрическая гипотрофия предполагает, что в период внутриутробного развития идет равномерная задержка в росте всех органов. Такая гипотрофия диагностируется уже на ранешних сроках вынашивания малыша.

При ассиметрической задержке нервная система и кости, обычно, развиваются в согласовании с сроками беременности, в то время как другие органы, к примеру, почки, образуются и вырастают существенно медлительнее. Почти всегда такое нарушение начинает развиваться уже после пришествия 28-й недели беременности.

Не считая этого, различают и три формы тяжести. Легка форма значит, что задержка плода идет менее, чем на две недели. При средней форме плод развивается приблизительно на 2-4 недели медлительнее. Томная гипотрофия плода - это задержка внутриутробного развития менее, чем четыре недели.

Главные предпосылки гипотрофии можно поделить на три общие группы:

1. Нарушения со стороны развивающегося плода (прирожденные пороки, внутриутробные инфекции);

2. Нарушения со стороны плаценты (воспаление, отслойка, неверное положение, ранее старение);

3. Нарушение со стороны организма беременной дамы (алкоголь, курение, неверное питание, приобретенные заболевания, зубной кариес, ранешняя либо очень поздняя беременность, выкидыши, томные формы токсикоза, колебание кровяного давления, неверный рабочий режим).

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