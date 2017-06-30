Появление метастазов можно предсказать Опубликовано: Учёные из Гонконга обнаружили вещество, которое выделяют опухоли перед тем, как начать распространяться по организму. Открытие позволяет предположить, что в будущем врачи смогут предсказать, у каких больных риск метастазирования рака наивысший.



Опыты на лабораторных мышах показали, что недалёк тот час, когда появится возможность блокировать данный белок и предотвратить тем самым распространение опухолей.



В настоящий момент исследования в этой области находятся на самой начальной стадии, говорится в "Журнале клинических исследований" (Journal of Clinical Investigation), в котором опубликованы результаты работы. Однако учёные намерены разработать не только собственно тест на "готовность" опухоли к метастазированию, но и лекарственное средство, которое сможет остановить процесс.



Сам белок называется CPE-delta N и в норме участвует в переработке инсулина и других гормонов. "Он в больших количествах обнаруживается в первичных опухолях, которые уже дали метастазы", - отмечает Y. Peng Loh из Национального института детского здоровья и развития США. Именно распространение опухолей убивает больных, опухоли без метастазов могут быть разрушены или удалены и обычно не становятся причиной смерти.



Группа под руководством Loh описала больных с раком печени, редкой формой рака надпочечников, раком толстой кишки и др. видами злокачественных опухолей, в том числе 18 больных с раком печени 2 стадии, который распространился только в пределах органа.



Таким больным врачи говорят, что риск рецидива рака невысок, и после операции им не проводят химиотерапию. У 13 больных уровень CPE-delta N был низким, а у 10 - рецидив не возник и три года спустя. Но у 3 больных с низким уровнем CPE-delta N рецидив имел место - таким образом, тест имеет 77% точность. У 5 из 18 больных уровень CPE-delta N был высоким, из них рецидив возник у 4.



Аналогично выглядят данные по другим видам опухолей, в том числе редким, таким как феохромоцитома или параганглиома, встречающимся в основном у детей и подростков. Если результаты исследования подтвердятся, больные с высоким уровнем CPE-delta N могут получать дополнительную химио- или лучевую терапию.

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