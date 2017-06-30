Искусственная поджелудочная железа поможет беременным женщинам с диабетом Опубликовано: Искусственная поджелудочная железа, пересаженная беременным женщинам с диабетом, способна кардинальным образом изменить жизнь матерей и улучшить состояние их детей, показало революционное изыскание, сообщает BBC. Не секрет, что гормональные изменения во время беременности плюс диабет затрудняют регулирование уровня сахара. А вот искусственная поджелудочная могла бы держать сахар в пределах нормы.



Итак, люди с диабетом 1 типа не способны контролировать уровень сахара в крови, так как их поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. Данное смертельное заболевание можно сдерживать только с помощью инъекций инсулина. Но во время беременности их делать довольно затруднительно.



Сотрудники Медицинской исследовательской лаборатории в Кембридже в рамках эксперимента пересадили 10 женщинам искусственную поджелудочную железу. Сенсор в железе постоянно отслеживает уровень сахара, передавая эту информацию на компьютер, который потом уже отсылает инсулиновой помпе сигнал, говоря, сколько гормона надо впрыснуть. Таким образом можно поддерживать нормальный уровень сахара.



Доктор Хелен Мерфи из Кембриджского университета констатирует: половина из всех детей, рожденных у матерей с диабетом 1 типа, имеют лишний вес или страдают ожирением, ведь в крови содержится слишком много сахара. Не исключены врожденные пороки развития, мертворожденность, досрочные роды.



В свою очередь, беременность представляет опасность и для матери, чей сахар может оказаться на очень низком уровне. Плюс, бывает, пропадают признаки опасных гипогликемических атак. Согласно подсчетам, у беременных женщин с диабетом 10 часов в день отмечается уровень сахара, не соответствующий норме.

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