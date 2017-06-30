Собаки могут «вынюхивать» рак кишечника

Японские ученые заявили, что собаки с помощью обоняния могут распознавать рак кишечника на ранних стадиях развития. На основе этого открытия исследователи надеются разработать так называемый электронный нос — датчик, который смог бы выявлять случаи онкологических заболеваний кишечника, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Группа ученых под руководством Хидето Сонода (Hideto Sonoda) из Университета Кюсю (Kyushu University) в японском городе Фукуока поставила серию экспериментов, в ходе которых использовали специально обученного лабрадора, сообщается в научном журнале Gut. Собака должна была по запаху образцов каловых масс определить наличие ракового заболевания кишечника в организме человека.

В исследованиях участвовали курильщики

Всего в исследованиях приняли участие 48 пациентов с раковым заболеванием кишечника и 258 добровольцев без каких-либо онкологических заболеваний или переболевшие раком в прошлом.

В каждом эксперименте было пять образцов, причем только один из них был от онкологического больного, остальные четыре были от пациентов, страдающими нераковыми заболеваниями кишечника, или от курильщиков. Это делалось для того, чтобы определить, насколько хорошо животное сможет распознать нужный запах среди множества других «ароматов».

Оказалось, что собака с помощью обоняния способна выявлять случаи заболевания раком кишечника с 98-процентной точностью. В качестве контроля результаты, полученные в ходе экспериментов, сравнивались с данными колоноскопии— эндоскопического исследования, во время которого визуально оценивается состояние слизистой оболочки толстой кишки. По словам самих ученых, результаты этого исследования говорят о том, что раковые клетки могут «испускать определенные ароматы», то есть синтезировать ряд специфических веществ, которые с легкостью распознаются собаками. Если удастся определить структуру этих веществ, то, возможно, в будущем удастся разработать особый датчик, способный диагностировать рак кишечника на ранних стадиях.

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