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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Удаление гланд связано с ожирением
    Опубликовано: 2017-06-30 15:24:29

    Многим удаляют в детстве гланды. Однако эта нехитрая процедура может значительным образом сказаться на здоровье, увеличив шансы развития ожирения в дальнейшем, утверждают исследователи. Специалисты констатируют: темпы распространения ожирения среди детей катастрофически. К примеру, в США 33% детей имеют лишний вес, отмечает The Telegraph.

    А тучные дети, скорее всего, превратятся в тучных взрослых, страдающих от проблем с сердечно-сосудистой системой и диабета. Чтобы подтвердить свою теорию относительно связи удаления гланд и ожирением, ученые собрали группу из 795 детей в возрасте от 0 до 18 лет. У всех детей был либо нормальный, либо лишний вес. Им удаляли гланды или гланды вместе с аденоидами.

    При этом у 47,7% участников исследования показанием к операции было нарушение сна. В рамках первого этапа изыскания эксперты проанализировали группу из 127 детей. Оказалось, их индекс массы тела увеличился на 5,5% после операции. Во второй группе были 419 человек, чьи показатели увеличились на 46%. Третья группа состояла из 249 человек, из которой от 50 до 70% человек после операции растолстели.

    Комментирует автор исследования доктор Анита Джеякумар: "Мы длительное время гадали, что может провоцировать набор веса после удаления гланд. Возможно, у детей с хроническим тонзиллитом было затруднено глотание или были сильные боли при глотании, что снижало в итоге потребление пищи и калорий вместе с ней. Также родители могут из сострадания перекармливать детей. В любом случае, после операции следует соблюдать диету и вести активный образ жизни".

    news.gradusnik.ru

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