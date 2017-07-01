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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Стресс, перенесенный в детстве, может привести к шизофрении во взрослой жизни
    Опубликовано: 2017-07-01 10:04:53

    Дети, которые переносят стрессы, чаще страдают психическими расстройствами во взрослой жизни, считают немецкие ученые.

    Подавляющее число исследований показало, что травмы, полученные в детстве, влияют на психопатологию во взрослой жизни, сообщил доктор Brigitte Rockstroh из университета Konstanz (Германия). Исследование было опубликовано в журнале BMC Psychiatry.

    Ученые провели исследование, в котором задействовали 96 взрослых человек с такими психическими расстройствами, как тяжелая форма депрессии, шизофрения, наркомания и расстройство личности, а также 31 взрослых без проблем с психикой.

    Исследователи использовали скрининг уровня стресса, который показал наличие стрессовых ситуаций и психологических травм у участников в раннем детстве, примерно в шесть лет, а также в начальный период половой зрелости и взрослой жизни.

    Ученые выяснили, что детство является критическим периодом, который связан с развитием психического состояния в будущем. Самые критические периоды, по словам ученых, приходятся на раннее детство и начальный период полового созревания. Стрессы во взрослой жизни не оказывали существенного влияния. По мнению специалистов, родителям необходимо заботиться о моральном состоянии детей, так как это может перерасти в серьезные психические заболевания в будущем.

    medicinform.net

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