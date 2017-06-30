  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На Украину пришлось 75% атак вируса Petya
    Опубликовано: 2017-06-30 18:00:47

    По данным компании ESET, которая разрабатывает программное обеспечение для борьбы с вредоносными компьютерными программами, на Украину пришлось наибольшее количество атак вируса Petya - более 75% от всех атак, сообщает УНН.
    На Украину пришлось 75,24% атак вируса. Также Petya атаковал Германию (9,06% атак), Польшу (5,81%), Сербию (2,87%), Грецию (1,39%), Румынию (1,02), а также менее одного процента от всех атак вируса пришлось на Россию и Чехию.
    Аналитик ESET также сообщили, что по их информации носителем вируса стала бухгалтерская программа MEDoc. Вирус проник в нее под видом очередного обновления.
    Эксперты компании отмечают, что Petya быстро распространялся благодаря “захвату” компьютерных сетей — вирусу достаточно завладеть одним компьютером во внутренней сети для того, чтобы в конце концов быстро распространиться на все соединенные ПК.
    Напомним, за последние дни правоохранители получили 1,5 тысячи сообщений о вирусное заражение компьютерных сетей. Жертвами вируса стали финансовая и энергетическая системы Украины, крупные предприятия и органы власти.
    В то же время киберполиция подчеркивает, что основную атаку вируса остановлено.

    Валерия Иванова

    Источник: УНН

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.