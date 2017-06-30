На Украину пришлось 75% атак вируса Petya Опубликовано: По данным компании ESET, которая разрабатывает программное обеспечение для борьбы с вредоносными компьютерными программами, на Украину пришлось наибольшее количество атак вируса Petya - более 75% от всех атак, сообщает УНН.

На Украину пришлось 75,24% атак вируса. Также Petya атаковал Германию (9,06% атак), Польшу (5,81%), Сербию (2,87%), Грецию (1,39%), Румынию (1,02), а также менее одного процента от всех атак вируса пришлось на Россию и Чехию.

Аналитик ESET также сообщили, что по их информации носителем вируса стала бухгалтерская программа MEDoc. Вирус проник в нее под видом очередного обновления.

Эксперты компании отмечают, что Petya быстро распространялся благодаря “захвату” компьютерных сетей — вирусу достаточно завладеть одним компьютером во внутренней сети для того, чтобы в конце концов быстро распространиться на все соединенные ПК.

Напомним, за последние дни правоохранители получили 1,5 тысячи сообщений о вирусное заражение компьютерных сетей. Жертвами вируса стали финансовая и энергетическая системы Украины, крупные предприятия и органы власти.

В то же время киберполиция подчеркивает, что основную атаку вируса остановлено. Валерия Иванова Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

