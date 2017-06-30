Вместе с донорскими органами реципиенту передаются некоторые привычки донора Опубликовано: Люди, которым имплантируют органы, получают вместе с тем некоторые черты характера донора, сообщили американские ученые.



Специалисты назвали это явление - «феномен клеточной памяти». Последний случай, подтвердивший существование подобного явления, произошел с 37-летней Черил Джонсон, жительницей английского города Престон. Женщина сообщала о том, что после пересадки почки год назад у нее появились привычки, присущие предыдущему владельцу почки, умершему в возрасте 59 лет от аневризмы. Изменилась, по словам женщины, не только манера общения и поведения, но даже литературные вкусы. Ранее женщина любила читать бульварную прессу и любовные романы, не требующие высокого интеллектуального уровня. Сейчас она перешла к произведениям Достоевского и других классиков.



Ученые считают, что перемены, которые происходят с обладателями донорских органов, действительно возможны, и таких примеров достаточно много. Специалистам известны случаи, когда после операции жительница Массачусетса, боявшаяся высоты, стала альпинистом, адвокат из Милуоки, ненавидевший сладкое, полюбил шоколадные батончики, а семилетняя девочка после пересадки сердца, взятого у убитого ребенка, стала видеть по ночам кошмары, в которых становилась жертвой убийцы.

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