Жевательная резинка не помогает в борьбе с кариесом Опубликовано: Стоматологи в рекламе жевательных резинок советуют нам каждый раз после еды и даже чаще жевать этот рекламный продукт, чтобы избежать кариеса. Это приводит к тому, что многие люди могут употребить пачку жвачек в день. А так ли это полезно в защите от кариеса?



Специалисты утверждают, что жевательная резинка вычищает только жевательную поверхность зубов, а самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами она очистить не может, для этого необходима зубная нить или щетка.



Также жевательная резинка в первые полтора часа после еды способствует выработке желудочного сока, что помогает перевариванию пищи, но для людей с повышенной кислотностью это негативный эффект, так как у них и так кислоты вырабатывается в избытке. А жевать на голодный желудок и вовсе опасно, так как перевариваться нечему, и страдают стенки желудка, что может привести к гастриту и другим проблемам с желудком, подчеркнули медики.



Специалисты рекомендуют использовать зубную нить. Но по ее использованию есть некоторые ограничения, так как у людей с широко расставленными зубами и зубная щетка с таким справится, а у кого зубы растут плотно — зубная нить не пролезет. Кроме того ею можно повредить десну. Лучшим же средством в борьбе с кариесом, по мнению экспертов, остается зубная щетка. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

