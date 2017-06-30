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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Жевательная резинка не помогает в борьбе с кариесом
    Опубликовано: 2017-06-30 20:24:38

    Стоматологи в рекламе жевательных резинок советуют нам каждый раз после еды и даже чаще жевать этот рекламный продукт, чтобы избежать кариеса. Это приводит к тому, что многие люди могут употребить пачку жвачек в день. А так ли это полезно в защите от кариеса?

    Специалисты утверждают, что жевательная резинка вычищает только жевательную поверхность зубов, а самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами она очистить не может, для этого необходима зубная нить или щетка.

    Также жевательная резинка в первые полтора часа после еды способствует выработке желудочного сока, что помогает перевариванию пищи, но для людей с повышенной кислотностью это негативный эффект, так как у них и так кислоты вырабатывается в избытке. А жевать на голодный желудок и вовсе опасно, так как перевариваться нечему, и страдают стенки желудка, что может привести к гастриту и другим проблемам с желудком, подчеркнули медики.

    Специалисты рекомендуют использовать зубную нить. Но по ее использованию есть некоторые ограничения, так как у людей с широко расставленными зубами и зубная щетка с таким справится, а у кого зубы растут плотно — зубная нить не пролезет. Кроме того ею можно повредить десну. Лучшим же средством в борьбе с кариесом, по мнению экспертов, остается зубная щетка.

    medicinform.net

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