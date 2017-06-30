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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Витамин D способен справиться с хронической болью у женщин
    Опубликовано: 2017-06-30 16:04:51

    Низкий уровень витамина D способствует возникновению хронических болей у женщин, считают ученые.

    В отношении мужчин такой взаимосвязи не было выявлено. Ученые предполагают, что гормоны играют ключевую роль в этом процессе. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Rheumatic Diseases.

    Ученые из института детского здоровья в Лондоне решили выяснить, можно ли использовать употребление витамина D в борьбе с хронической болью у женщин. До настоящего времени медики считали, что одной из причин хронической боли является эмоциональный фактор. Доктор Elina Hyppönen и ее коллеги считают, что уровень витамина D играет ключевую роль в некоторых случая хронической боли.

    Ученые изучили 7 тыс мужчин и женщин в возрасте 45 лет, которые сообщали о случаях хронических болей. Выяснилось, что низкий уровень витамина D у женщин был существенным фактором, отвечающим за случаи хронической боли.

    Эти различия объяснялись не гендерными различиями в образе жизни и социальных факторах, а, по мнению специалистов, причина крылась в гормонах. Ученые предостерегают, что чрезмерное употребление витамина D в борьбе с хронической болью вредно и может привести к повышенному уровню кальция в организме и другим побочным эффектам. По поводу необходимой дозировки специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом.

    medicinform.net

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