Витамин D способен справиться с хронической болью у женщин Опубликовано: Низкий уровень витамина D способствует возникновению хронических болей у женщин, считают ученые.



В отношении мужчин такой взаимосвязи не было выявлено. Ученые предполагают, что гормоны играют ключевую роль в этом процессе. Исследование было опубликовано в журнале Annals of Rheumatic Diseases.



Ученые из института детского здоровья в Лондоне решили выяснить, можно ли использовать употребление витамина D в борьбе с хронической болью у женщин. До настоящего времени медики считали, что одной из причин хронической боли является эмоциональный фактор. Доктор Elina Hyppönen и ее коллеги считают, что уровень витамина D играет ключевую роль в некоторых случая хронической боли.



Ученые изучили 7 тыс мужчин и женщин в возрасте 45 лет, которые сообщали о случаях хронических болей. Выяснилось, что низкий уровень витамина D у женщин был существенным фактором, отвечающим за случаи хронической боли.



Эти различия объяснялись не гендерными различиями в образе жизни и социальных факторах, а, по мнению специалистов, причина крылась в гормонах. Ученые предостерегают, что чрезмерное употребление витамина D в борьбе с хронической болью вредно и может привести к повышенному уровню кальция в организме и другим побочным эффектам. По поводу необходимой дозировки специалисты рекомендуют посоветоваться с врачом.

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