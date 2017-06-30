Лишний вес — не признак плохого здоровья Опубликовано: Нередко людям ошибочно ставится диагноз ожирения. Стройные люди часто страдают заболеваниями, причиной которых является избыточный вес, сообщили американские ученые.



Согласно медицинской статистике, примерно у половины людей, страдающих от лишнего веса, уровень холестерина и артериальное давление в норме. Ученые утверждают, что можно иметь избыток в весе и оставаться здоровым.



Оказывается, что треть граждан США, страдающих ожирением, по основным показателям находятся в диапазоне здоровых людей. В то время как четверть людей, масса тела которых не превышает норму, находятся под угрозой тех или иных сердечных заболеваний.



По мнению специалистов, распространенный способ определения индекса массы тела совершенно неверный, та как во внимание принимается только соотношение роста и веса человека. Более точные показатели можно получить, измерив объем талии пациента, считают ученые. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

