Задолженность предприятий перед Нафтогазом за газ уменьшилась на 291 млн гривен

Суммарная просроченная задолженность составляет около 31,6 млрд гривен.

Задолженность предприятий перед НАК "Нафтогаз Украины" за газ по состоянию на 27 июня 2017 года уменьшилась на 291 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Нафтогаза".

"По состоянию на 27 июня 2017 г. суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ, ТЭЦ и прямых промышленных потребителей перед НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 31,6 млрд грн. По сравнению с прошлой неделей задолженность уменьшилась на 291 млн грн (0,9%)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, около 81% от общей суммы задолженности составляет долг предприятий ТКЭ и ТЭЦ за природный газ, использованный для производства тепловой энергии, долг ТЭЦ за природный газ, использованный в производстве электроэнергии составляет 10%, а долг прямых промышленных потребителей - около 9%.

Задолженность ПАО "Киевэнерго" за газ, использованный для производства тепловой и электрической энергии, за прошедшую неделю уменьшилась на 93 млн гривен. Кроме того, сообщается, что суммарная задолженность "Киевэнерго" составляет около 4 183 млн гривен.

Инф. rbc.ua