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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Задолженность по зарплате в Украине в мае выросла до 2,3 млрд гривен
    Опубликовано: 2017-06-30 16:00:44

    За май долг увеличился на 6,2%.

    Задолженность по выплате заработной платы в Украине (без учета временно оккупированной территории Крыма, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции) по состоянию на 1 июня 2017 г. составила 2 млрд 320,2 млн гривен. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

    Отметим, что задолженность по выплате зарплаты в мае 2017 г. составила 2 млрд 185,2 млн грн. Таким образом, за май 2017 г. она увеличилась на 6,2% (или 135 млн грн) по сравнению с предыдущим месяцем.

    При этом задолженность экономически активных предприятий составляет 1 млрд 250,3 млн грн (57,2% от всей суммы задолженности). Основная доля общей суммы долга приходится на промышленность (77,2%).

    Наибольшая задолженность (более половины от общей суммы долга) сформировалась в Луганской, Донецкой и Харьковской областях - 507 млн 520 тыс. грн (21,9%), 434 млн 890 тыс. грн (18,7%) и 242 млн 520 тыс. грн (10,5%) соответственно.

    Инф. rbc.ua

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