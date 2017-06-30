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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ежедневная чашка кофе защищает от болезни Альцгеймера
    Опубликовано: 2017-06-30 12:44:21

    Употребление одной чашки кофе ежедневно не только оказывает бодрящий эффект, но и защищает мозг от вредного воздействия холестерина, утверждают ученые из Университета Северной Дакоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

    По мнению ученых, избыток холестерина влияет на гематоэнцефалический барьер, который становится более проницаемым, увеличивая риск возникновения слабоумия. Гематоэнцефалический барьер - это фильтр между кровью и центральной нервной системой, защищающий мозг от токсинов и микробов, попавших в кровеносные сосуды.

    Ученые под руководством Jonathan Geiger провели эксперимент. Они кормили кроликов пищей с высоким содержанием холестерина. Кроме того, некоторые животные ежедневно получали воду, содержащую 3 мг кофеина (что эквивалентно одной чашке кофе).

    В результате спустя 12 недель у кроликов, получавших кофеин, гематоэнцефалический барьер оказался значительно прочнее, чем у их собратьев, употреблявших обычную воду, сообщил Гейгер. Исследователи провели гистологическое исследование мозга кроликов, которое показало повышение активности астроцитов - клеток микроглии мозга, а также снижение проницаемости гематоэнцефалического барьера.

    Ученые считают, что эти данные могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, при которой происходит повышение уровня холестерина в крови пациентов и, как следствие, разрушение гематоэнцефалического барьера, полагают ученые.

    medicinform.net

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