Ежедневная чашка кофе защищает от болезни Альцгеймера Опубликовано: Употребление одной чашки кофе ежедневно не только оказывает бодрящий эффект, но и защищает мозг от вредного воздействия холестерина, утверждают ученые из Университета Северной Дакоты, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



По мнению ученых, избыток холестерина влияет на гематоэнцефалический барьер, который становится более проницаемым, увеличивая риск возникновения слабоумия. Гематоэнцефалический барьер - это фильтр между кровью и центральной нервной системой, защищающий мозг от токсинов и микробов, попавших в кровеносные сосуды.



Ученые под руководством Jonathan Geiger провели эксперимент. Они кормили кроликов пищей с высоким содержанием холестерина. Кроме того, некоторые животные ежедневно получали воду, содержащую 3 мг кофеина (что эквивалентно одной чашке кофе).



В результате спустя 12 недель у кроликов, получавших кофеин, гематоэнцефалический барьер оказался значительно прочнее, чем у их собратьев, употреблявших обычную воду, сообщил Гейгер. Исследователи провели гистологическое исследование мозга кроликов, которое показало повышение активности астроцитов - клеток микроглии мозга, а также снижение проницаемости гематоэнцефалического барьера.



Ученые считают, что эти данные могут помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера, при которой происходит повышение уровня холестерина в крови пациентов и, как следствие, разрушение гематоэнцефалического барьера, полагают ученые. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

