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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина расширит военное сотрудничество с Канадой и Австралией
    Опубликовано: 2017-06-30 14:15:19

    Министр обороны Украины заявил о планах закупить военное оснащение в Канаде и расширить обмен опытом с австралийскими военными.

    Украина увеличит военное сотрудничество с Канадой и Австралией. Об этом заявили министр обороны Украины Степан Полторак на брифинге в штаб-квартире НАТО по итогам двусторонних встреч с коллегами из Канады и Австралии, сообщает корреспондент LIGA.net.

    "Мы обсудили возможность закупки у Канады оснащения на следующий год", - заявил министр обороны. Полторак сообщил, что министр обороны Канады планирует совершить визит в Украину в августе.

    Также министр обороны Украины провел встречу с коллегой из Австралии, на которой обсуждалась вопросы обмена опытом между военными двух стран. Полторак сообщил, что в августе в Австралии пройдет двусторонняя встреча на уровне заместителей министров.

    "Будут обсуждаться вопросы сотрудничества со страной, которая одна из первых поддержала Украину в условиях агрессии", - заявил Полторак.

    23 июня Полторак также сообщил, что Министерство обороны Украины изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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