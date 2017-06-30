Украина расширит военное сотрудничество с Канадой и Австралией

Министр обороны Украины заявил о планах закупить военное оснащение в Канаде и расширить обмен опытом с австралийскими военными.

Украина увеличит военное сотрудничество с Канадой и Австралией. Об этом заявили министр обороны Украины Степан Полторак на брифинге в штаб-квартире НАТО по итогам двусторонних встреч с коллегами из Канады и Австралии, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Мы обсудили возможность закупки у Канады оснащения на следующий год", - заявил министр обороны. Полторак сообщил, что министр обороны Канады планирует совершить визит в Украину в августе.

Также министр обороны Украины провел встречу с коллегой из Австралии, на которой обсуждалась вопросы обмена опытом между военными двух стран. Полторак сообщил, что в августе в Австралии пройдет двусторонняя встреча на уровне заместителей министров.

"Будут обсуждаться вопросы сотрудничества со страной, которая одна из первых поддержала Украину в условиях агрессии", - заявил Полторак.

23 июня Полторак также сообщил, что Министерство обороны Украины изучает возможности расширения численности группировки войск на юге Одесской области.

ЛIГАБiзнесIнформ