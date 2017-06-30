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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Порошенко отказался отменить блокирование Вконтакте
    Опубликовано: 2017-06-30 14:00:35

    Президент Украины отказался поддержать петицию, которая собрала 25 тыс подписей, из соображений национальной безопасности.

    Президент Украины Петр Порошенко рассмотрел петицию, подписанную 25 тыс человек, о разблокировании российской социальной сети Вконтакте и отказался ее поддержать из соображений национальной безопасности. Об этом говорится в ответе президента на петицию.

    Президент указывает на то, что социальная сеть, которая входит в состав Mail.ru Group, используется российскими спецслужбами для сбора информации об украинских гражданах. Также отмечается, что с помощью Вконтакте РФ вербует украинцев и организовывает каналы поставки информации о локациях, передвижении техники и личном составе ВСУ на востоке Украины.

    Отказ в отмене блокирования соцсети объясняется также тем, что Вконтакте используется как инструмент манипулирования для распространения антигосударственных призывов и организации массовых протестов.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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