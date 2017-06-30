Делегація «Укргідроенерго» здійснила 5-денний робочий візит до представництв «Andritz Hydro» в Німеччині та Австрії, а також відвідала гідроелектростанції, на яких експлуатується обладнання виробництва «Andritz».
До складу делегації входили головні інженери ГЕС та ГАЕС «Укргідроенерго».
У рамках візиту впродовж п’яти днів українські енергетики, на чолі із головним інженером Товариства Вадимом Рассовським, ознайомлювалися з особливостями роботи європейських гідроелектростанції.
У Равенсбурзі в штаб-квартирі «Andritz Hydro» представники «Укргідроенерго» взяли участь у презентації технічних особливостей компанії, а також відвідали завод з виготовлення гідравлічних турбін, де ознайомилися з новітніми технологіями та сучасними методиками виробництва. У селищі Партенен українські фахівці побачили сучасну енергетичну експозицію австрійської компанії Illwerke під назвою «Energie.raum». Також енергетики відвідали станцію Kops II, унікальність якої полягає у впровадженні технічних рішень, котрі дозволяють вести одночасно як насосний, так і турбінний режим, при цьому регулюючи частоту та потужність.
Не менш цікавими було відвідування інноваційних станцій Австрії Langkampfen та Reissek ІІ. Особливістю першої є те, що у системі регулювання та змащування використовується екологічно чисте мастило, котре не наносить шкоди ні водній флорі, ні водній фауні, ні водоймі в цілому. Друга ж станція відрізняється тим, що на ній впроваджено гідроагрегати з терміном експлуатації 70 років.
Значна увага була приділена і заводу з виготовлення гідрогенераторів, який знаходиться у місті Вайц.
Робочий візит делегатів «Укргідроенерго» поглибив відносини між австрійською та українською компаніями, особливо в питанні співробітництва за укладеним між сторонами контрактом «Реконструкція трьох агрегатів на Дніпровській ГЕС-1», створив міцну підтримку професійних контактів, допоміг ознайомитися українським інженерам із реаліями австрійської гідроенергетики та перейняти досвід колег задля впровадження інноваційних систем в українському виробництві.
Довідка: На сьогодні «Andritz Hydro» є світовим постачальником електромеханічних систем і послуг для гідроелектростанцій і одним з лідерів на світовому ринку обладнання для виробництва гідравлічної енергії. Серед головних досягнень компанії 170-річний досвід виготовлення турбін, поставка більше 30 000 турбін загальною потужністю близько 400 000 МВт та 3500 генераторів загальною потужністю 185 000 МВА.
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«Укргідроенерго» залучає досвід австрійської гідроенергетики
Опубликовано: 2017-06-30 08:35:18
Делегація «Укргідроенерго» здійснила 5-денний робочий візит до представництв «Andritz Hydro» в Німеччині та Австрії, а також відвідала гідроелектростанції, на яких експлуатується обладнання виробництва «Andritz».
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