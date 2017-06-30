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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украину оштрафуют за недопуск российской участницы Евровидения
    Опубликовано: 2017-06-30 10:30:12

    В отношении Национальной общественной телекомпании Украины будут применены штрафные санкции из-за необеспечения участия в проводимом в Киеве международном песенном конкурсе Евровидение-2017 участницы от Российской Федерации Юлии Самойловой.
     
    "Утро началось с не очень приятных новостей для UA:PBC (National Public Broadcasting Company of Ukraine). Похоже, нас таки ждут санкции за "необеспечение участия в Евровидении-2017 участницы от РФ Юлии Самойловой". У меня есть большое сомнение, что государство в лице СБУ захочет разделить с UA:PBC эту коллизию", — написал на своей странице в Facebook председатель НОТУ Зураб Аласания в четверг.

    При этом со ссылкой на имеющуюся у него информацию сообщил, что Европейский вещательный союз (EBU) готовит свой отдельный иск, "наказывая UA:PBC по политическим причинам".

    Напомним, Россия выбрала для участия в "Евровидении-2017" певицу Самойлову с песней "Flame is Burning".

    СБУ 22 марта приняла решение о запрете на три года въезда в страну Самойловой как незаконно посетившей оккупированный Россией Крым на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

    Инф. delo.ua

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