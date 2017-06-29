Органайзер в багажник

Организация пространства в автомобиле также важна, как чистота и порядок в доме или на рабочем месте. Кроме того, аккуратно сложенные вещи занимают меньше места. В создании порядка поможет органайзер в багажник.

Автомобильный органайзер – это конструкция в виде сумки, кейса, контейнера, сетки или решетки, которая позволяет упорядочить и зафиксировать находящиеся в штатном багажнике, автобоксе на крыше или в салоне вещи. Органайзеры чаще изготавливают из нейлона или пластика, но металл и древесина также используются.

Преимущества органайзера

Органайзер – это удобное хранилище для вещей, которое не позволяет вещам опрокидываться, переворачиваться и перемещаться по салону.

Все вещи находятся в определенном отсеке, что ускоряет процесс их поиска при необходимости.

Органайзер легко устанавливается в багажник или салон и надежно крепится на липучки и застежки.

Органайзеры производят из водонепроницаемых материалов, которые легко чистятся.

Большинство производимых органайзеров – универсальны, они подойдут практически каждому автомобилю.

Правила пользования органайзером

В органайзере тоже должен быть порядок, он не должен становиться вместилищем беспорядочно разбросанных вещей.

Все предметы лучше разложить в соответствие с размером и частотой использования. Тогда, при доставании каких-либо вещей общий порядок нарушаться не будет. Отделения органайзера используйте строго по назначению. Сортируйте вещи, не складывайте в одном месте вещи первой необходимости, инструменты и сторонний хлам. А такие вещи, как аптечка, огнетушитель должны храниться всегда в одном легкодоступном месте, чтоб в экстренных ситуациях была возможность быстрой реакции.

Выбор органайзера

При выборе органайзера необходимо определить:

назначение;

место расположения;

желаемые габариты;

жесткость конструкции: мягкая, полужесткая с жестким каркасом, жесткая.

Выбирая органайзер, обратите внимание на качество материала. Предпочтение лучше отдать прочному, экологически чистому, легко моющемуся материалу. Проверьте фиксаторы, они должны быть надежными, компактными, спрятанными от детей.

Главный критерий при выборе органайзера – его функциональность должна полностью удовлетворять. Отсеков, отделений, специальных карманов должно быть достаточно. При этом доступ в каждый отдел должен осуществляться свободно.

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