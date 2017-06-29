Древний новый путь к здоровью

В каком–то смысле многие современные методы профилактики и укрепления здоровья являются всего лишь заново переоткрытыми древними концепциями, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



3000 лет до нашей эры, в городах на Индийском субконтиненте разрабатывались программы оздоровления окружающей среды, такие как подземные стоки и общественные бани, а ритуалы, связанные с профилактикой главных аспектов здоровья, были частью повседневной жизни.

Среди них личная гигиена, просвещение в области здоровья, физические упражнения, свод правил поведения и самодисциплины, практика здорового питания, лечение распространённых недугов и травм. К 1400 году до нашей эры сформировалась наука о жизни или Аюрведа, которая представляла собой науку о здоровье.



Основные положения Аюрведы дошли и до наших дней, однако, в XX веке она оставалась в тени. И только в последние время вновь стал ощутим активный интерес к её древним постулатам здоровья и долголетия. Предметом нашего разговора в последующие публикации станет Аюрведа – древнейшая наука о сохранении и преумножении здоровья.

medicus.ru