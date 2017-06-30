Отравление у ребенка: что делать, причины и симптомы

Небольшой ребенок – это пытливый егоза, желающий все знать и испытать на вкус. Если взрослые различают предметы по цвету, фактуре, на ощупь и по запаху, то для малышей исследование всего нового происходит только методом опробования. Отравление у малыша появляется достаточно нередко, предки не могут каждую минутку держать под контролем и смотреть за своим чадом.

Диагноз «отравление у ребенка» - это самое ужасное явление для всех родителей. Сейчас, к величавому огорчению, риск отравиться продуктами питания намного выше, чем несколько 10-ов годов назад. Возрастает не только лишь количество случаев пищевых отравлений, да и тех, которые связаны с ядами - при вдыхании, прикосновении либо проглатывании. Это связано с тем, что в магазинах и на рынках продают порченые продукты, которые могут некорректно храниться либо быть с истекшим сроком годности. Разные добавки и химикаты, которыми опрыскиваются растения в процессе борьбы с вредителями, также владеют качествами, способными проявить отравление. Ребенок может «поближе познакомиться» с маминой косметикой, опробовав ее на вкус, с порошками и другими средствами уборки, также с лекарствами, ведь стеклянные емкости и прекрасные коробки очень завлекают малыша.

Небольшой ребенок - это пытливый егоза, желающий все знать и испытать на вкус. Если взрослые различают предметы по цвету, фактуре, на ощупь и по запаху, то для малышей исследование всего нового происходит только методом опробования. Отравление у малыша появляется достаточно нередко, предки не могут каждую минутку держать под контролем и смотреть за своим чадом. А время от времени, даже само желание накормить свою малютку свежайшими и натуральными блюдами, может привести к пищевому отравлению.

До того как, паниковать и бежать к доктору, следует найти симптомы. Если малыш стал вялым, у него началась диарея, рвота и боли в животике, это значит, что все таки началось отравление у малыша. Если эти симптомы сопровождаются отказом от пищи, метеоризмом и тошнотой, то следует обратиться к доктору. Более суровое отравление у малыша может быть в случае:

- сонливости, заторможенности, галлюцинации;

- нарушения координации движения;

- утраты сознания либо судорог;

- увеличения мышечного тонуса;

- бледноты либо синюшной кожи;

- учащения дыхания либо его задержки;

- слабенького пульса либо нарушения ритма сердца.

Что делать при отравлении малыша? При появлении этих симптомов, непременно необходимо вызвать скорую помощь. Дожидаясь ее, нужно повсевременно присматривать за малышом и обеспечить ему комфортабельное положение. При рвотном рефлексе необходимо положить либо высадить малыша на свои колени головой вниз. Если малютка без сознания, то следует положить его горизонтально либо на бок. При способности рот очистить от рвотных масс пальцем, за ранее обернутым платком. Непременно необходимо смотреть, чтоб рвота не затрудняла дыхание.

Если ребенок в сознании, нужно узнать причину отравления. Поглядеть наличие пятен, ожогов и покраснений кожи, также одежка может выдавать специальные запахи. Малыш, может быть, сам произнесет, что съел, проглотил либо попробовал. Отравление у малыша может появиться 3-мя способами:

- через пищеварительную систему, когда он съест плохие продукты; грибы либо ягоды, обработанные химикатами; лекарства, наркотические вещества либо алкоголь; средства бытовой химий и косметику;

- через дыхательные пути, когда вдохнет угарный газ, керосин, бензин, лаки, краски, ацетон либо испарения ядовитых растений;

- через кожный покров, если контактировал с ядовитыми веществами, сельскохозяйственными удобрениями, лекарствами либо красителями.

Многие задаются вопросом - чем подкармливать малыша при отравлении? Сперва, если малыш отрешается от пищи, то не надо силой навязывать ему еду. Лучше будет поголодовать малозначительное время, пока симптомы не пройдут. После чего нужна щадящая пища - куриный бульон, сушки, рисовый отвар, обильное питье. Не стоит давать сладкое, мучное и кисломолочные продукты. После того, как случилось отравление у малыша, нужно некоторое количество дней выдержать на диете, которую назначит педиатр

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