Болит крестец: что делать

Когда у человека болит крестец, это гласит не о каком-то отдельном заболевании, а может свидетельствовать о симптомах нескольких заболеваний.

Сакродиния - так именуют докторы процесс в организме человека, когда у человека болит крестец, большая кость в форме треугольника, которая находится меж копчиком и поясничным позвонком. Крестец время от времени путают с копчиком, и при появлении боли в этом отделе спины считают, что неувязка в копчике. Но это различные части позвоночного столба. Только опытнейший спец (мануальный терапевт, хирург, гинеколог, ортопед, невропатолог, травматолог, уролог и др.) может верно диагностировать болезнь и назначить соответственное исцеление.

Предпосылки боли в крестце могут быть разными. Боль в крестце и нижних спинных отделах может появиться после травмы позвоночника. Если человек будет находиться в состоянии покоя, боль пройдет в течение нескольких дней. Болит крестец и в случае развития спондилолистеза (смещения 5-ого поясничного позвонка).

Почему болит крестец у дамы? При гинекологических заболеваниях, например, эндометриозе, при котором боли в этом отделе спины нарастают в менструальный период и слабеют после окончания менструации. Посреди других обстоятельств появления болевых синдромов в крестце дамского организма встречаются гормональные нарушения, приобретенный задний параметрит, варикоз тазовых вен, ослабление поддерживающей матку мускулатуры, аномально расположенная матка и др. У рожениц боль в крестце появляется, если плод давит на него (затылочное или заднее предлежание) либо меняет свое положение (к примеру, с заднего на фронтальное).

Болит крестец у парней, если есть трудности с предстательной железой или прямой кишкой, также когда идут воспалительные процессы в области малого таза, деформирован в этом месте позвоночник и т.д.

Тромбофлебит тазовых и подвздошных сосудов, остеопороз, нарушения в переходном пояснично-крестцовом позвонке также приводят к тому, что у человека болит крестец. Боль может появляться в один момент, отдавать в спину и крестец после резких наклонов из стороны в сторону, завышенных физических нагрузок, сильных падений, неосмотрительных движений и т.п. При заразных заболеваниях (палочка Коха, колиподобные бактерии, стафилококк и пр.), наличии онкологических опухолей в груди, простате, легких, щитовидной железе, в органах желудочно-кишечного тракта, почках и других органах тела человека также возникают болевые чувства в области крестца.

Если вас тревожат боли в крестце, не стоит затягивать с воззванием к доктору, потому что боль с каждым деньком может усиливаться. Боли начнут тревожить при сиденьи, резвом вставании, наклонах, подъемах тяжестей и пр. Эта боль может отдаваться и в поясницу. Время от времени такие боли бывают просто нестерпимы, иногда до таковой степени, что человек теряет сон, работоспособность, ограничивается подвижность суставов. Но самолечение с внедрением только традиционных средств очень небезопасно. Нужен всесторонний осмотр профессионалов. После обследования, которое включает рентген позвоночника, особое исследование спецами по гинекологии, гастроэнтерологии, урологии, неврологии либо ортопедии, доктор может назначить анальгетики, массаж, блокаду, иглоукалывание, мануальную терапию, физиотерапевтические процедуры, даже ношение специального корсета, подбираемого по размеру пациента. Полный подход к исцелению трудности, когда болит крестец, позволяет восстановить лимфоотток в области таза и кровообращение, снять напряжение и болевые чувства.

Крестец является одной из более подвижных частей позвоночного столба человека, состоящей из 5 позвонков. На него опираются отделы позвоночника, находящиеся выше, также голова и другие части тела. Вся их тяжесть ложится на тазовую область и нижние конечности. Вот поэтому так принципиально сохранять здоровье и работоспособность крестца. Сберегайте его, ведь от него в вашей жизни зависит очень почти все.

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