Перелом копчика – симптомы

Если с вами либо с вашими родными и близкими случилась травма и вы подозреваете перелом копчика – симптомы указаны ниже, непременно обратитесь в наиблежайшее отделение травматологии. Желаю здравия!

Кто произнес, что перелом позвоночника - это редчайшее явление? Не будем даже обращаться за ответом к статистике. Мы ведь должны отлично осознавать, что если у человека, к примеру, перелом копчика, симптомы будут совсем другими, ежели при повреждении шейного отдела. Но в обоих случаях мы говорим о позвоночнике, не так ли?

В зимнее время года такая патология встречается достаточно нередко. Если честно, я и сам пострадал в один прекрасный момент от этой патологии и даже не сообразил, что это перелом копчика. Симптомы естественно были противными, и очень болезненными. При всем этом передвигаться мог без помощи других, потому вылечился за счет юности и характерного ей оптимизма. Вызнал о том, что это был перелом, поточнее трещинка, только спустя достаточно длительное время. Делали рентген в связи с подозрением на остеомиелит, заодно и рассмотрели сросшийся перелом копчика. Последствия, в моем случае практически отсутствовали, но болело практически полгода, хоть и терпимо.

Итак, рассматриваемая патология представляет собой разновидность повреждений позвоночника.

Предпосылки

Повреждения копчика появляются в итоге прямой травмы, к примеру, как в моем случае, вследствие падения на ягодицы. Бывают случаи, когда эта патология появляется от удара ногой. Почему я считаю, такое повреждение нередким? Просто при схожей травме многие люди могут и не обратиться к доктору, а перенести болезнь «на ногах». Вот, к примеру в моей семье было, как минимум два варианта. Сначала моя мать, сама доктор, свалилась зимой и повредила копчик, а позже и я. Кроме этого, все-же я и сам медик, работал некое время в поликлинике скорой помощи, потому вправе делать подобные выводы.

Симптомы

К примеру, в поликлинику скорой помощи доставлен мужик 45 лет. Фактически пришел на собственных ногах, только друзья поддерживали под руки. Со слов пострадавшего, он свалился на ягодицы и подозревает, что у него перелом копчика. Симптомы при всем этом последующие:

припухлость в районе копчика,

мощная боль при ходьбе, посиживать не может,

боль усиливается при попытке подняться, при кашле,

движения несколько ограничены, затруднены,

дефекация затруднена (больно ходить в туалет «по большому»),

общее состояние ухудшено.

Вправду, оказалось, что у потерпевшего перелом копчика, симптомы и подготовительный диагноз подтвердились после проведения рентгена.

Диагностика

Главную роль, естественно играет рентгенологическое исследование.

Как вылечивать перелом копчика

Вылечивать, естественно, очень лучше в мед учреждении. Когда со мной случился перелом копчика, симптомы были несколько ослаблены. Вот поэтому мне удалось обойтись без воззвания к подходящим спецам. Я просто попил Ортофен некое время, но если вас интересует мое мировоззрение, то, пожалуйста, не следуйте моему примеру. Понимаете, как говорится: «Раз на раз не приходится!» У 1-го все заживает, как по мановению магической палочки, а другой мучается от мельчайшего пореза.

В один прекрасный момент мы с папой были на ярмарке и смотрели шоу. Снутри большой бочки ездил мотоциклист, выписывая разные фигуры. Было здорово, и когда мы вышли я не скрывал экстаза. А отец мой военный врач-хирург произнес тогда, что удивительно, когда один без всякой страховки разъезжает по стенкам на байке, а другой на ровненьком месте падает и становится инвалидом. В область мистики мы с вами просачиваться не станем, но просто примем, как подабающее: «Врачи есть, чтоб оказывать нам мед помощь. Их страшиться либо смущяться не следует. Это наше здоровье, от которого в свою очередь впрямую зависит качество нашей жизни.

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