Украина должна уменьшить государственные расходы. Такое мнение высказал на международной конференции сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ в Украине Иван Миклош, передает корреспондент УНН.
“Нужно снизить государственных расходов экономики. Потому что когда государство использует больше денег, чем нужно, тогда не хватает денег в частном секторе”, — сказал он.
По словам И.Миклоша, во время евромайдан Украина имела долю государственных расходов ВВП 52%. В течение двух лет, уточнил он, государственные расходы были снижены до около 40%.
Несмотря на то, добавил он, что государственные расходы были снижены, в этом направлении нужно работать еще дальше.
Александр Сивачук
Источник: УНН