Украина должна уменьшить государственные расходы - И.Миклош Опубликовано: Украина должна уменьшить государственные расходы. Такое мнение высказал на международной конференции сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ в Украине Иван Миклош, передает корреспондент УНН.

“Нужно снизить государственных расходов экономики. Потому что когда государство использует больше денег, чем нужно, тогда не хватает денег в частном секторе”, — сказал он.

По словам И.Миклоша, во время евромайдан Украина имела долю государственных расходов ВВП 52%. В течение двух лет, уточнил он, государственные расходы были снижены до около 40%.

Несмотря на то, добавил он, что государственные расходы были снижены, в этом направлении нужно работать еще дальше. Александр Сивачук Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

