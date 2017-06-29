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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина должна уменьшить государственные расходы - И.Миклош
    Опубликовано: 2017-06-29 17:30:33

    Украина должна уменьшить государственные расходы. Такое мнение высказал на международной конференции сопредседатель Стратегической группы поддержки реформ в Украине Иван Миклош, передает корреспондент УНН.
    “Нужно снизить государственных расходов экономики. Потому что когда государство использует больше денег, чем нужно, тогда не хватает денег в частном секторе”, — сказал он.
    По словам И.Миклоша, во время евромайдан Украина имела долю государственных расходов ВВП 52%. В течение двух лет, уточнил он, государственные расходы были снижены до около 40%.
    Несмотря на то, добавил он, что государственные расходы были снижены, в этом направлении нужно работать еще дальше.

    Александр Сивачук

    Источник: УНН

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