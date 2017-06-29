Атипичная пневмония: профилактика, симптомы, лечение

Атипичная пневмония – одна из часто встречающихся и небезопасных заболеваний, часто угрожающих жизни человека. Это заразное болезнь, вызываемое атипичными возбудителями в дыхательных путях, нередко сопровождается томными отягощениями с смертельным финалом, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Атипичная пневмония - одна из часто встречающихся и небезопасных заболеваний, часто угрожающих жизни человека. Это заразное болезнь, вызываемое атипичными возбудителями в дыхательных путях, нередко сопровождается томными отягощениями с смертельным финалом.

Термин «атипичная пневмония» в медицине появился в конце 30-х годов ХХ века и предполагал отличие таковой пневмонии от пневмококковой. Лет через 10 (в конце 40-х) выявили 1-ый возбудитель, определяющий атипичную направленность этого заболевания, а в предстоящем перечень пополнился еще несколькими формами атипичных пневмоний.

Болезнь получило заглавие САРС - «тяжёлого острого дыхательного синдрома». Почаще других переносчиками заболевания становились туристы и докторы. Посреди первых жертв заболевания атипичной пневмонией именуют итальянского доктора Карло Урбани - профессионала Глобальной организация здравоохранения по заразным болезням. Он работал тогда в Юго-Восточной Азии - Лаосе, Вьетнаме, Камбодже и сумел первым идентифицировать новое болезнь.

В текущее время сложившаяся в мире ситуация с этой заболеванием, усугубляется. Атипичная пневмония, не считая вышеназванных государств, стала отмечаться в Австралии, КНР, Бразилии, Сингапуре, Канаде, США, Германии, Англии, Ирландии, Стране восходящего солнца, Румынии, Швейцарии, Франции, Испании, Швеции, Южной Африке, Таиланде, Кувейте, Монголии, на Филиппинах.

Зараза передается, обычно, воздушно-капельным методом, нередко - при тесноватом контакте с нездоровым. Инкубационный период продолжается 3-10 дней.

Атипичная пневмония: симптомы

Болезнь атипичной пневмонией начинается остро: температура может подняться выше 38С. Нездоровой начинает испытывать слабость, недомогание, мышечные и мигрени, озноб, сердцебиение. Общее состояние начинает ухудшаться, слабость наращивается, начинает развиваться пневмания, сопровождаемое сухим кашлем и першением в горле, дыхание становится учащенным и затрудненным. Время от времени вероятна диарея, тошнота, рвота.

Атипичная пневмония: исцеление

Фармацевтических средств, отлично воздействующих против атипичной пневмонии, до сего времени не найдено. В базе современного исцеления лежит применение антивирусных препаратов и симптоматическая терапия (завышенные дозы витаминов, отхаркивающие и противокашлевые средства, лекарства).

Атипичная пневмония представляет суровую опасность для жизни пациента, потому при возникновении схожих признаков необходимо непременно обращаться за мед помощью к участковому доктору либо вызывать дежурную бригаду «Скорой помощи». До прибытия доктора хворого нужно изолировать в отдельную комнату и выделить ему в личное использование посуду и предметы гигиены.

Ухаживающие за нездоровым члены семьи должны непременно носить защитную маску (сложенную в 4 слоя марлевую повязку), очки и резиновые перчатки. В комнате, где лежит нездоровой, следует чаще делать мокроватую уборку, используя антисептические средства, и проветривать. Посуду и предметы гигиены пациента также обеззараживать методом кипячения, в продолжении 15 мин., в воде либо содовом растворе. После того, как нездоровой госпитализирован, нужно провести в квартире дезинфекцию, пригласив профессионалов госсанэпиднадзора.

Тем очевиднее становится значимость профилактических мер для предотвращения заболевания. Для профилактики рекомендуется часто делать мокроватую уборку и проветривать жилые помещения, заниматься закаливанием, соблюдать общеизвестные правила личной гигиены, принимать витамины и общеукрепляющие средства. Нужно иметь в доме припас антисептических средств (сульфохлорантин, хлорную известь, хлорамин и др.).

Атипичная пневмония более обширное распространение имеет в Юго-Восточной Азии, потому без острой необходимости не рекомендуется посещать страны этого региона, в особенности Китай.

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