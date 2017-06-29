  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • 10 крупнейших хакерских атак на корпоративный сектор в истории
    Опубликовано: 2017-06-29 12:00:57

    Какие компании взламывали? Легче было бы ответить, какие не взламывали. Любая компания любой отрасли может подвергнуться кибератаке. На сегодня ущерб, нанесенный хакерами, исчисляется миллиардами долларов частных счетов и миллионами долларов компаний. Инструменты киберпреступности становятся все дешевле и продуктивнее. Это означает, что кибератаки будут продолжаться и увеличивать свою силу.

    Журнал Fortune собрал список из десяти самых крупных хакерских атак на корпорации за последние пять лет.

    2012 год

    LinkedIn

    В 2012 году профессиональная сеть LinkedIn заявила, что 6,5 млн учетных записей были взломаны. В 2016 году выяснилось, что нарушение было намного хуже: хакеры продавали информацию об именах и паролях более чем 117 млн учетных записей.

    2013 год

    Target

    В декабре 2013 года было взломано 110 млн личных и финансовых данных клиентов американской сети розничных магазинов. Генеральный директор Грегг Стейнхафел позже подал в отставку.

    2014 год

    JPMorgan

    Хакеры захватили один из серверов JPMorgan Chase и похитили данные о миллионах банковских счетов, которые они якобы использовали в схемах мошенничества, принесших около $100 млн.

    Home Depot

    Хакеры похитили данные электронной почты и кредитных карт более 50 млн клиентов. Нарушение стоило сети розничных магазинов, как минимум $179 млн.

    Sony

    Хакеры, которые, как полагают, были связаны с Северной Кореей, взломали серверы компании Sony Pictures Entertainment, в отместку за фильм-комедию, в которой лицо лидера Северной Кореи Ким Чен-ина расплавилось.

    2015 год

    Hotel Hilton

    Хакеры попали в платежную систему сети отелей и, как сообщалось, похитили данные кредитных карт клиентов из десятков отелей сетей Hilton и Starwood.

    Law Firms

    Китайские хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты в фирмах Cravath Swaine & Moore и Weil Gotshal & Manges, а также узнали о предстоящих корпоративных слияниях. Как утверждается, за эту информацию они требовали $4 млн.

    Swift

    По имеющимся сведениям, северокорейские хакеры использовали слабости в платежной системе SWIFT, чтобы украсть $81 млн со счета Центрального банка Бангладеш в Нью-Йоркском федеральном резерве.

    2016 год

    Tesco

    Хакеры "почистили" в общей сложности около $3,2 млн с более чем 9 000 счетов в Tesco Bank. Компания Tesco была вынуждена возместить клиентам украденные деньги.

    2017 год

    Chipotle

    Сообщается, что преступники в Восточной Европе использовали фишинг, чтобы украсть информацию о кредитных картах миллионов клиентов Chipotle. Атака была частью более крупного мошенничества с ресторанами.

    Инф. delo.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.