10 крупнейших хакерских атак на корпоративный сектор в истории

Какие компании взламывали? Легче было бы ответить, какие не взламывали. Любая компания любой отрасли может подвергнуться кибератаке. На сегодня ущерб, нанесенный хакерами, исчисляется миллиардами долларов частных счетов и миллионами долларов компаний. Инструменты киберпреступности становятся все дешевле и продуктивнее. Это означает, что кибератаки будут продолжаться и увеличивать свою силу.

Журнал Fortune собрал список из десяти самых крупных хакерских атак на корпорации за последние пять лет.

2012 год

LinkedIn

В 2012 году профессиональная сеть LinkedIn заявила, что 6,5 млн учетных записей были взломаны. В 2016 году выяснилось, что нарушение было намного хуже: хакеры продавали информацию об именах и паролях более чем 117 млн учетных записей.

2013 год

Target

В декабре 2013 года было взломано 110 млн личных и финансовых данных клиентов американской сети розничных магазинов. Генеральный директор Грегг Стейнхафел позже подал в отставку.

2014 год

JPMorgan

Хакеры захватили один из серверов JPMorgan Chase и похитили данные о миллионах банковских счетов, которые они якобы использовали в схемах мошенничества, принесших около $100 млн.

Home Depot

Хакеры похитили данные электронной почты и кредитных карт более 50 млн клиентов. Нарушение стоило сети розничных магазинов, как минимум $179 млн.

Sony

Хакеры, которые, как полагают, были связаны с Северной Кореей, взломали серверы компании Sony Pictures Entertainment, в отместку за фильм-комедию, в которой лицо лидера Северной Кореи Ким Чен-ина расплавилось.

2015 год

Hotel Hilton

Хакеры попали в платежную систему сети отелей и, как сообщалось, похитили данные кредитных карт клиентов из десятков отелей сетей Hilton и Starwood.

Law Firms

Китайские хакеры получили доступ к учетным записям электронной почты в фирмах Cravath Swaine & Moore и Weil Gotshal & Manges, а также узнали о предстоящих корпоративных слияниях. Как утверждается, за эту информацию они требовали $4 млн.

Swift

По имеющимся сведениям, северокорейские хакеры использовали слабости в платежной системе SWIFT, чтобы украсть $81 млн со счета Центрального банка Бангладеш в Нью-Йоркском федеральном резерве.

2016 год

Tesco

Хакеры "почистили" в общей сложности около $3,2 млн с более чем 9 000 счетов в Tesco Bank. Компания Tesco была вынуждена возместить клиентам украденные деньги.

2017 год

Chipotle

Сообщается, что преступники в Восточной Европе использовали фишинг, чтобы украсть информацию о кредитных картах миллионов клиентов Chipotle. Атака была частью более крупного мошенничества с ресторанами.

Инф. delo.ua