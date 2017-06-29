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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Украина подписала договор о присоединении к энергосистеме Европы
    Опубликовано: 2017-06-29 09:00:57

    Глава оператора энергосистемы Украины Всеволод Ковальчук подписал договор об условиях присоединения Украины к континентальной энергосети Европы.
     
    Украина подписала договор об условиях присоединения к континентальной энергосистеме Европы. Об этом сообщает глава НЭК "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, который подписывал договор.

    Первую заявку на присоединение к энергосистеме Европы Украина подала еще в 2006 году. Но переговоры активизировались в последние два года.

    Работа украинской энергосистемы будет синхронизирована с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E). Это длительный процесс, который с одной стороны обеспечит конкуренцию для поставщиков и производителей э/э, а с другой — потребует значительных финансовых вливаний.

    На сегодня для работы с европейской энергосистемой в Украине синхронизирован только Бурштынский энергоостров, с которого электроэнергия экспортируется в Европу. Остальная часть энергосистемы Украины синхронизирована для работы с Россией, Беларусью и другими постсоветскими странами.

    Для модернизации других украинских сетей в ближайшие 10 лет "Укрэнерго" требуется привлечь дополнительно около 1 млрд евро.

    "Около 1,5 млрд евро на сегодня наш кредитный портфель и еще около 1 млрд евро за эти ближайшие 10 лет нам необходимо будет привлечь или получить в тарифной составляющей, чтобы привести нашу сеть к необходимому техническому уровню", — рассказывал ранее о работе с донорами Ковальчук.

    По его словам, в последние годы НЭК активно сотрудничает с международными финансовыми организациями в лице ЕБРР, ЕИБ и KfW, привлекая у них средства для модернизации своих сетей и подстанций.

    "Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию работы ОЭС. НЭК является государственным предприятием, которое находится в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.

    Инф. delo.ua

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