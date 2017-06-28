Надувные лодки Reef — компания Торгсин

Ну какой рыбак не мечтает о качественной надувной лодке? На нее копят многие месяцы (или даже годы), присматриваются к разным моделям, консультируются с продавцами и некоторыми специалистами, а потом приходят в магазин и совершают ряд грубейших ошибок, даже не понимая этого.

Конечно, всегда нужно искать надежного дилера лодок риф. Ведь подделки не будут иметь качества оригинала. Но и с оригиналами не все так просто. Например, многие считают, что лучше всего брать пятислойный, а то и семислойный ПВХ. Это не так, поскольку ПВХ в столько слоев никогда не укладывается. Он только один и в обязательном варианте армированный. Почему возник миф о нескольких слоях? Дело в том, что ткань для армирования наклеивается по обе стороны от самого ПВХ, для повышения его прочности. Некоторые производители указывают, что их продукция, в результате, имеет трехслойный ПВХ. По сути — это всего лишь «грязный PR» и не более.

Также плотность ткани не влияет на ее прочность. Это тоже только рекламный ход, рассчитанный на людей слабо разбирающихся в технологии. В реальности чаще используется ткань из Южной Кореи, поскольку она дешевле. Ее же повышенную плотность использовали только в рекламных целях, чтобы оправдать применение дешевого материала. Однако нельзя сказать, что он хуже или имеет меньшую прочность, чем ткань из Европы. Но вот «корейская» лодка будет тяжелее «европейской».

Длительная гарантия на лодку не дается никогда. Самый большой срок — год, поскольку весла и прочая фурнитура изнашивается достаточно быстро, особенно при частом использовании. А вот пресловутая пятилетняя гарантия выдается на ткань (армированный ПВХ) и швы, которые, по сути, практически вечные. И если сама ткань лет через 10 (а то и больше) и может износиться, то со швом ничего не случиться. Проблемы со швами вообще проявляются в первый — второй спуск на воду.

Ну и последнее. Какой шов будет более прочным — сварной или склеенный? Ответ прост — никакой, поскольку это одинаковый процесс. Точнее, почти одинаковый, поскольку в первом случае работает аппарат, во втором — человек. А ошибки и погрешности могут возникнуть в любом случае.

Так что, если вас интересует качественная продукция, то компания Торгсин — является официальным дилером, надувных лодок риф.