Британские ученые разработали генетический тест для выявления рака простаты Опубликовано: Британские ученые объявили, что разработали эффективный способ определения склонности мужчин к заболеванию раком предстательной железы по наследственной информации пациента, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Эксперименты, проведенные по заказу фонда Cancer Research UK, показали, что у людей с повышенным уровнем генов прогрессирующешл клеточного цикла (CCP, cell cycle progression genes) чаще встречаются злокачественные опухоли.



Тесты на наличие таких генов могут спасти множество жизней, а также избавить пациентов с неопасной формой заболевания от нежелательного лечения.



Рак предстательной железы - самая распространенная форма онкологического заболевания среди британских мужчин. Ежегодно этот диагноз подтверждается у 37 тысяч человек.



До сих пор у врачей не было надежного метода определения степени агрессивности опухолей. К примеру, один из видов анализа - тест на специфический антиген простаты (PSA) - часто дает положительный результат и заставляет пациента беспокоиться, даже тогда, когда на самом деле рака у него нет.



По данным Cancer Research UK, около двух третей мужчин с повышенными показателями при тесте PSA, оказываются здоровы.



Именно поэтому эксперты выступали против общенационального применения этого теста. Однако теперь сотрудники медицинского факультета колледжа Куин-Мэри Лондонского университета выступили за его широкое использование в сочетании с генетическим скринингом в клинических условиях.



С большей точностью



"У нашего открытия имеется большой потенциал, - сказал руководитель научной группы профессор Джек Казик. - В активно растущих клетках наблюдается повышенное содержание генов прогрессирующего клеточного цикла, измеряя которые мы сможем определить агрессивность опухоли".



"Зная уровень таких генов, мы уже умеем предсказывать шансы на выживание больных раком молочной железы, а также, с недавних пор, пациентов с раком мозга и легких, - продолжает исследователь. - Обнадеживает то, что мы сможем применить такой способ к раку простаты для точного прогнозирования развития этого заболевания".



Профессор Кузик приводит данные экспериментов, согласно которым вероятность заболеть смертельной формой рака простаты у мужчины с наивысшим уровнем CCP-генов в три раза выше, чем у мужчин с наименьшим уровнем.



При хирургическом удалении простаты шансы рецидива болезни у пациентов с наивысшем уровнем таких генов на 70% выше.

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