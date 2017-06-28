Нейросенсорную тугоухость будут лечить стволовыми клетками слизистой оболочки носа Опубликовано: Австралийские ученые нашли способ восстановить слух с помощью стволовых клеток слизистой оболочки носа, сообщает PhysOrg. Исследование провела группа специалистов под руководством Шарона Олескевича (Sharon Oleskevich) из Университета Нового Южного Уэльса (University of New South Wales).



Исследователи изучали проблему нейросенсорной тугоухости, которая проявляется в младенческом или детском возрасте. При этом заболевании снижение слуха обусловлено нарушением развития волосковых клеток в улитке уха, которые воспринимают звуковые волны, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Ученые намеревались предотвратить потерю слуха, пересадив в улитку стволовые клетки. В ходе экспериментов на лабораторных мышах половине животных были пересажены стволовые клетки, полученные из слизистой оболочки носа. Слух грызунов измеряли по минимальному уровню звукового сигнала, на который реагирует их мозг.



По результатам исследования, через месяц после трансплантации мыши с пересаженными в улитку стволовыми клетками воспринимали значительно более тихие звуки, чем животные из контрольной группы.



Олескевич отметил, что преимуществом стволовых клетки слизистой носа является их доступность для трансплантации. По его словам, в перспективе эти клетки могут быть использованы для лечения различных заболеваний, в частности болезни Паркинсона или инфаркта миокарда.



news.gradusnik.ru Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

