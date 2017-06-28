Употребление 100-процентных овощных соков - это простой способ обогатить рацион питания полезными продуктами и помочь контролировать вес, считают клиницисты Калифорнийского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
Исследователи заметили, что взрослые, которые каждый день выпивали стакан овощного сока, также регулярно ели почти в два раза больше порций растительной пищи, в частности овощей. Овощные соки - это также эффективное средство для контроля собственного веса, поскольку такой напиток содержит мало калорий, но обеспечивает организм энергией.
Кроме того, обследование добровольцев в течение 12 недель показало, что пациенты с избыточным весом и метаболическим синдромом, которые пили две порции 100-процентно натурального овощного сока, потеряли больше лишних килограммов. В дополнение к потере веса, овощные соки повысили в организме участников уровни витамина С и калия.
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Овощные соки: эффективный способ улучшить рацион питания и контролировать вес
Опубликовано: 2017-06-28 13:44:45
Употребление 100-процентных овощных соков - это простой способ обогатить рацион питания полезными продуктами и помочь контролировать вес, считают клиницисты Калифорнийского университета, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net
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