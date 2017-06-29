От бессонницы поможет сетчатка глаза Опубликовано: Сонливостью можно управлять, используя ряд нервных клеток глаза. Пока испытания проводились только на мышах, но ученые планируют в дальнейшем использовать этот метод для создания новых лекарств от бессонницы, сообщает Reuters.



Уже давно известно, что темные помещения вызывают сонливость у людей, но биологический механизм этого процесса оставался неясным. Ученые из университета Оксфорда провели исследование и выяснили, что клетки нервного узла, относящиеся к сетчатке глаза, играют ключевую роль в процессе засыпания. Они изучили эффект воздействия светом на сон мышей.



Специалисты нашли новый механизм моделирования сна и пробуждения. По их словам, если получится воссоздать эффект ощущения света фармакологическим путем, то можно будет побороть бессонницу, создав новый эффективный препарат.



Уже используется огромное количество лекарств для изменения цикла сна, которые приносят фармкорпорациям миллиардные доходы ежегодно. Но действие этих препаратов весьма относительно и имеет побочные эффекты. Используя определенный механизм, относящийся к клеткам нервного узла сетчатки глаза, специалисты планируют создать наиболее эффективный метод лечения.



Ученые установили, что два вызывающих сон центра непосредственно были активизированы клетками сетчатки. Однако исследование находится на ранней стадии изучения, поэтому делать какие-либо выводы еще рано, считают специалисты.

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