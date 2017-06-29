Появилось лекарство, прекращающее месячные Опубликовано: Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) одобрило выход на рынок страны нового лекарственного препарата, при ежедневном использовании которого полностью прекращается менструация, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



FDA решило, что новый лекарственный препарат безопасен для ежедневного приема. При регулярном ежедневном приеме гормонального препарата большинство женщин полностью избавляются от менструаций за пол года, но для того, чтобы эффект сохранился, препарат необходимо принимать и дальше.



Ранее в США уже были разрешены препараты, позволяющие уменьшить продолжительность менструаций в цикле или удлинить цикл так, что менструации случаются всего раз в квартал. Большинство женщин используют новый препарат в качестве противозачаточного средства, однако около 20% - для снятия неприятных симптомов менструаций.



Фармацевтам впервые удалось найти комбинацию и дозировку, позволяющую безопасно принимать препарат каждый день, тем самым полностью избавляясь от циклов на произвольный срок, подчеркнули специалисты. medicinform.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

